Taça Libertadores: tudo o que você precisa saber sobre Corinthians x Independiente

O Corinthians joga a quarta rodada da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira (2), às 21h45, contra o Independiente-ARG , na Arena Corinthians.

O time de Ariel Rolan vem de uma vitória fora de casa por 1 a 0, contra o New Old Boys. Com isso, ocupa a quinta colocação da primeira divisão da Argentina. O Independiente desembarcou em São Paulo na noite da última terça-feira.

Já a equipe de Fábio Carille perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão. Logo, caiu para a segunda colocação. O Corinthians realizou o seu último treino na tarde de ontem .

Histórico do confronto

Corinthians e Independiente já se enfrentaram sete vezes em suas histórias, sendo que o Timão tem vantagem no confronto: 4 vitórias do Timão e 3 vitórias do Rei de Copas. No último jogo entre ambas equipes, o Corinthians venceu por 1 a 0 no Estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina. O gol foi marcado por Jadson, após cruzamento do meia Mateus Vital, o camisa 10 cabeceou para o fundo das redes e garantiu a vitória.

Curiosidades

O Independiente é conhecido como “Rei de Copas” por ser o maior campeão da Copa Libertadores da América, com sete títulos. Dentre essas conquistas, a do ano de 1964 ficou marcada por ser a primeira conquista da Libertadores e de maneira invicta assim como o Corinthians, em 2012. O Independiente conquistou 6 vitórias e empatou duas vezes. Já o Timão venceu 8 tentos e empatou 6 vezes.

Outra curiosidade é com relação ao atacante Martínez, do Independiente, que também já atuou no Corinthians, em 2012. Na passagem pelo Timão, ‘Burrito’ atuou em 19 jogos e marcou 2 gols. Já, de acordo com informações do site do Rei de Copas, o atacante jogou apenas 5 jogos e não marcou nenhum gol pelo clube argentino desde a sua chegada.

Possíveis escalações e desfalques

O time de Fábio Carille não poderá contar com os seguintes jogadores que estão lesionados: os volantes Ralf (luxação no ombro esquerdo) e Renê Júnior (menisco do joelho direito), o lateral direito Fagner (posterior da coxa direita), o zagueiro Léo Santos (tendinite no joelho direito) e o atacante Clayson (dores no joelho direito). Com isso, a provável escalação do Timão deverá ser: Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Romero, Rodriguinho, Jadson e Mateus Vital.

Já o Independiente tem como desfalque o meia Jonás Gutiérrez que está com uma lesão muscular. Logo, o time de Ariel Rolan deverá ser escalado com os seguintes jogadores: Campanã; Bustos, Franco, Amorebieta, Figal e Gáston Silva; Martín Benítez e Domingo; Mez Diego Rodríguez e Silvio Romero.