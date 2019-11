Finalizado Corinthians x América-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Obrigado por nos acompanhar em mais um jogo. Um forte abraço, até mais!

50' Fim de jogo! O Corinthians vence o América-MG por 1 a 0 se entra na terceira posição do campeonato.

48' Júnior Dutra tenta jogada individual, passa entre dois marcadores, mas a defesa afasta a sobra.

45' Foram adicionados mais cinco minutos de acréscimo.

44' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Marquinhos Gabriel.

43' Expulso! Wesley recebe cartão vermelho após falta dura em contra-ataque do Corinthians.

42' UHHH! Judivan recebe a bola dentro da área, dribla dois defensores corinthianos e chuta. Walter cai no canto e faz a defesa.

41' UHHH! Na cobrança de falta, Jadson lança a bola para dentro da área e Balbuena cabeceia pra fora, com perigo.

40' Substituição no América-MG: sai Juninho, entra Marquinhos.

40' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Roger.

39' Em contra-ataque, Giovanni derruba Pedrinho perto da área e o árbitro marca falta.

36' Defesaça de Walter! Messias arrisca, a bola desvia e muda sua trajetória, mas Walter estava atento e pulou no cantinho para defender e evitar o empate.

34' O Coelho tem a bola e tenta ir para cima do Corinthians. O zagueiro Matheus Ferraz, sobe para o ataque em busca do gol de empate.

29' Substituição no Corinthians: sai Mateus Vital, entra Júnior Dutra.

26' O jogo fica morno, muita posse de bola e poucas chances criadas.

21' Substituição no América-MG: sai Aylon, entra Wesley.

18' Ademir tenta mais uma vez o chute de longe, mas Walter cai no canto e faz a defesa.

17' O Coelho pressiona após o gol sofrido, mas o Corinthians se segura em seu campo de defesa e evita o empate.

12' Ademir corre pela ponta direita, corta para o meio e chuta. A bola sobe demais a vai para fora.

10' Defendeu, Walter! Serginho acha Aylon dentro da área. O atacante gira o corpo rápido e bate de primeira para boa defesa de Walter.

8' Pra fora! Juninho arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais.

No lance do gol, Gabriel arriscou um chute de fora da área, a bola desviou para a esquerda onde Jadson chegava livre, que dominou e mandou um chute forte para o fundo do gol.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JADSON É O NOME DA FERA!?

0' Apita o árbitro! Bola rolando para a segunda etapa.

48' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, 0 a 0 entre Corinthians e América-MG.

48' Jadson cruza, Henrique sobe mais alto que a defesa do América, mas o bandeira constatou impedimento.

47' Falta perigosa para o Corinthians bater. Na lateral direita do campo.

46' Pra fora! Mantuan recebe bola dentro da área, tenta finalização mas a bola vai pra fora, do lado da rede.

45' O árbitro concedeu mais três minutos de acréscimo.

40' Corinthians segue com a posse, mas não consegue ser agressivo no campo de ataque.

37' Cartão amarelo para Juninho, após falta em Mantuan.

33' Defendeu, Jori! Paulo Roberto arrisca de longe, e Jori faz defesa em dois tempos recuperando a bola.

30' Ademir recebe na ponta esquerda e sai em arrancada pela linha de fundo, cruza, mas a bola passa por todo mundo na área do Corinthians e ninguém se apresenta para finalizar.

27' Luan não aguentou e foi substituído. Ademir, entrou em seu lugar.

25' Jogo retomado e o Corinthians tenta acelerar a troca de passes no campo de ataque.

24' O atacante Luan, do América-MG cai no gramado e o árbitro paralisa a partida.

20' Aylon cruza para dentro da área do Corinthians e Walter espalma para longe. Lance perigoso do América-MG.

16' Cartão amarelo para Paulo Roberto após carrinho em Judivan

15' Corinthians pressiona o América, mas a defesa mineira se mostra bem postada e dificulta as investidas dos donos da casa.

7' Na trave! Rodriguinho recebe passe de Jadson, tenta encobrir o goleiro Jori, mas a bola além de resvalar na trave, foi constatado impedimento do camisa 26.

5' UHHH! Aylon chuta de fora da área e Walter espalma a bola, na primeira chance do América no jogo.

3' Corinthians fica mais com a bola, trabalha a posse em seu campo de defesa.

2' UHHHH! Rodriguinho recebe na ponta direita e cruza para dentro da área, a bola desvia e Mateus Vital arrisca um chute de primeira, mas manda para fora, perto do gol.

0' Apita o árbitro! Bola rolando para Corinthians e América-MG.

As equipes já participaram no protocolo do hino nacional. Agora, a partida está prestes a começar.

Já o Coelho vem com uma formação em 4-2-3-1 com: Jori; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz, Giovanni; Christian, Juninho; Aylon, Serginho, Luan; Judivan.

Osmar Loss optou em deixar o camisa 9 Roger, no banco de reservas e voltou à formação 4-2-4, que vinha surtindo resultados.

Corinthians em uma formação 4-2-4 com: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Gabriel, Paulo Roberto; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho, Vital.

Boa tarde, torcedor! Já estamos a poucos minutos do confronto começar. Confira as escalações de ambas as equipes.

Osmar Loss deve mudar a formação de 4-2-4 que Carille vinha utilizando e pôr em prática o 4-1-4-1 que vinha sendo usado no ano passado, antes das saídas de peças que compunham o elenco: Walter; Sidcley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Gabriel; Paulo Roberto, Mateus Vital, Jadson, Rodriguinho; Roger.

Já o técnico Enderson Moreira, terá força máxima para o confronto, relacionando o Coelho em uma formação 4-3-3 com: Jory; Norberto, Matheus Ferraz, Messias, Giovanni; Leandro Donizete, Juninho, Serginho; Luan, Aderlan, Rafael Moura.

Além disso, o meio-campista Maycon, não jogará visto que está suspenso para o confronto.

Para o confronto desta quinta-feira, Osmar Loss terá o desfalque de Romero. O atacante paraguaio teve um estiramento muscular na coxa e não enfrenta o América-MG. Para seu lugar, Osmar Loss deve optar por Mateus Vital, autor do único gol contra o Internacional.

Histórico dos últimos quatro jogos entre as duas equipes: Pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e América-MG se enfrentaram apenas quatro vezes desde 2011. Nos últimos jogos, são três vitórias do Timão e uma vitória do Coelho. A última vez que se encontraram, em 2016, os paulistas venceram por 2 a 0, na Arena Corinthians.

Do outro lado, o América-MG, recém-promovido à Série A, vem oscilando nesta temporada na elite do futebol brasileiro. Nos últimos sete jogos pelo Brasileirão, são três vitórias, um empate e três derrotas um empate a menos do que o Corinthians e também, uma derrota a mais.

Os donos da casa não vivem um bom momento, depois da troca de técnico, já são duas derrotas nos últimos dois jogos sob o comando de Osmar Loss. A última aconteceu no domingo, contra o Internacional, onde o Corinthians perdeu de virada para o colorado.

Até esta oitava rodada, nunca existiu uma diferença tão pequena entre as 11 equipes que disputam o Brasileirão. Do 11° ao primeiro lugar, apenas três pontos separam as equipes, que brigam ponto a ponto até a parada da Copa do Mundo, que acontece no dia 13 de junho.

Assim como o Corinthians, que está somente a três pontos do líder, Flamengo que acumula 14 pontos.

Enquanto isso, o Coelho fica na 11°, com apenas um ponto a menos do que os paulistas. Uma vitória hoje, junto com uma combinação de resultados, pode alavancar uma subida para o pelotão da frente.

A equipe alvinegra se encontra na sexta colocação no torneio, com 11 pontos.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quinta-feira (31), você acompanha ao vivo, lance a lance o jogo entre Corinthians x América-MG ao vivo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está programado para começar às 18h00, na Arena Corinthians, em São Paulo.