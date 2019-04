Gustavo decide novamente, Fortaleza supera Sampaio Corrêa e permanece isolado no topo

Caio Max Augusto Vieira (RN), auxiliado por Vinícius Melo de Lima (RN) e Jean Márcio dos Santos (RN) | Cartões amarelos: César Sampaio (SC, min. 29), Dodô (FOR, min. 36), João Paulo (SC, min. 56), Alexandro (SC, min. 69), Diego Jussani (FOR, min. 72), Edinho (FOR, min. 80) e Maracás (SC, min. 90)

Nenhum time no Campeonato Brasileiro da Série B 2018 foi suficientemente capaz de parar o Fortaleza. O Sampaio Corrêa até tentou, mas, assim como os outros oponentes até aqui, não conseguiu. Em jogo disputado na tarde deste sábado (2), em um excelente público na Arena Castelão, o Leão do Pici venceu mais uma no Brasileirão. Desta vez, bateu os maranhenses por 1 a 0, com mais um gol decisivo do atacante Gustavo Henrique.

Como esperado, o Fortaleza começou a partida completamente posicionado no campo de ataque, sem chances para o adversário. Logo aos dois minutos, Gustavo Henrique completou cruzamento de Edinho com cabeceio que acertou o travessão. Aos dez, Dodô cobrou falta e acertou a barra mais uma vez. Aos 18, Bruno Melo arriscou de longe e o goleiro Andrey defendeu. Essas três oportunidades mais perigosas mostraram o que foi o primeiro tempo. Em excelente fase e empurrado pelo torcedor, o Leão foi todo ofensivo e levou perigo. Ao Sampaio Corrêa, restou evitar como podia o gol adversário e tentar manter o máximo de tempo possível a bola em seus pés para não sofrer sustos.

O segundo tempo começou do mesmo jeito que a primeira etapa. Fortaleza totalmente montado no setor ofensivo. Aos seis minutos, Dodô alçou bola na área e Edinho conseguiu alcançar o cruzamento ao cabecear. Andrey defendeu. Os donos da casa poderiam ter aberto o marcador com Marlon. Edinho cruzou pela direita, o goleiro Andrey afastou a bola nos pés do meia, que errou muito o alvo ao isolar.

Porém, na jogada de perigo seguinte, veio o gol tão esperado. Aos 22 minutos, Edinho recebeu passe de Jean Patrick no lado direito de ataque e cruzou. Gustavo Henrique apareceu para concluir para as redes, colocar a equipe tricolor na frente do placar e assumir a artilharia isolada da Série B. Completamente dominante, o Leão do Pici fez com que o goleiro Andrey se destacasse com boas defesas. Aos 39, o arqueiro fez novas intervenções providenciais ao defender arremates de Wilson e Tinga.

Com o resultado, o Fortaleza manteve boa vantagem na liderança da competição nacional. Com 22 pontos, a equipe segue quatro pontos à frente do CSA, segundo colocado. Por outro lado, o Sampaio Corrêa amargou a primeira derrota com Roberto Fonseca à frente do comando técnico do clube e caiu para a 12ª posição, com dez pontos.

As equipes voltam a entrar em campo na próxima terça-feira (5). O Sampaio Corrêa recebe o Avaí às 20h30 no Estádio Castelão, em São Luís/MA, enquanto o Fortaleza visita o Vila Nova no Estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO, às 21h30.