Ponte Preta bate Goiás de virada e vence primeira como mandante na Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Na noite desta terça-feira (5), a Ponte Preta recebeu o Goiás pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, a Macaca bateu a equipe esmeraldina por 2 a 1, de virada, e deixou a beira da zona de rebaixamento do torneio. Por outro lado, os goianos caíram para a vice-lanterna da competição.

Antes do confronto, os cenários eram parecidos, porém, com esperanças opostas. A equipe da casa estava há quatro jogos sem vitórias na competição, nesse meio tempo, demitiu seu treinador, Doriva, e houve certa crise interna no clube. Além disso, a Macaca Querida não fazia proveito de seu território e havia somado apenas um ponto em quatro jogos dentro de casa na competição. Sendo assim, para ambas equipes, o lema era "ganhar ou ganhar".

Já os visitantes estavam na zona de rebaixamento, porém, haviam ganhado o clássico contra o Atlético-GO, em mando adversário, por 3 a 1. Com isso, havia expectativa de aumento de moral no time, algo que não aconteceu.

No primeiro tempo, a Ponte demonstrou inspiração em dar a volta por cima na situação e pressionou o Goiás em seu campo. A primeira chegada da equipe alvinegra se deu logo aos 14 minutos, quando Júnior Santos aproveitou cruzamento de Orinho e forçou difícil defesa de Marcos. No rebote, Tiago Real reclamou de falta sofrida dentro da área, porém, o árbitro mandou o jogo seguir.

O Goiás reagiu seis minutos depois, quando Felipe Gedoz achou Carlos Eduardo e deu bonita enfiada de bola para o camisa 7, que tentou chute, mas Ivan defendeu. Nos minutos seguintes, a Macaca chegou duas vezes com perigo e chegou perto de abrir o placar. Primeiro, aos 21 minutos, quando Danilo Barcelos recebeu passe livre de marcação e correu em direção ao gol adversário com o campo livre. Ao chegar cara a cara com Marcos, o meia pontepretano chutou em cima do goleiro e desperdiçou a oportunidade. Aos 25, André Luís percebeu infiltração de Igor na área, que chutou rasteiro com perigo e a bola passou perto da trave direita.

Sendo assim, o gol da Ponte parecia questão de tempo, porém, como diz o ditado, "quem não faz, leva", e o Goiás surpreendeu. Aos 33 minutos, Felipe Gedoz bateu escanteio venenoso, Ivan defendeu e a bola sobrou nos pés do artilheiro Lucão, que não perdoou e abriu o placar da partida. Mesmo em desvantagem, a Ponte seguiu insistente.

Aos 41, Junior Santos arriscou de fora da área e Marcos se esticou para fazer boa defesa. Porém dois minutos depois não deu para o goleiro esmeraldino, quando André Luís aproveitou cruzamento e chutou forte no cantinho, sem chances para qualquer tipo de defesa.

Precisando do resultado para respirar na tabela, a Ponte Preta seguiu pressionando a equipe goiana na volta do segundo tempo e virou o placar logo no início da segunda etapa. Aos 4 minutos, Marcos teve de fazer defesa exuberante após chute a "queima-roupa" de Tiago Real, que quase deixou os alvinegros na vantagem. Dois minutos depois, André Luis novamente chutou forte, no canto de Marcos, e balançou as redes, sem chances de defesa para o goleiro esmeraldino.

A virada fez com que o cenário da partida mudasse e o Goiás teve de se lançar por mais vezes ao ataque para somar pontos na luta com a da zona da degola. Aos 12, Michael arriscou boa jogada individual e chutou forte para o gol de Ivan, que fez boa defesa e evitou o gol de empate. No entanto, a equipe visitante não conseguiu ser constante e esse foi o único lance de perigo no resto do segundo tempo. No mais, a Ponte chegou perto de aumentar a vantagem, já no fim da partida, aos 41, quando Orinho recebeu em boa posição dentro da área, mas tirou de mais do goleiro e desperdiçou a oportunidade.

Com isso, a partida terminou em 2 a 1 para a Ponte Preta, que subiu quatro posições e agora é a 13ª colocada, com 11 pontos. Por sua vez, o Goiás caiu uma posição na zona do rebaixamento e foi para a 19ª posição, com cinco

Na próxima rodada, a Macaca Querida enfrenta o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, neste sábado (9), às 21h. Já o Goiás terá compromisso um dia antes, às 20h30, dentro de casa, contra o Paysandu.