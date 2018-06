América-MG x Chapecoense AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos ojogo entre América-MG x Chapecoense ao vivo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

No Brasil, o camisa 20 não pode mais atuar por nenhum outro clube, pois já realizou 11 partidas no campeonato representando a Chape. Além de Apodi, o atacante Guilherme, com dores na panturrilha, o lateral Vinícius Freitas, que passará por exames para identificar um possível lesão no púbis, e o atacante Artur, suspenso, também estão fora do jogo.

O motivo da ausência seria por conta de uma possível transferência do jogador para o exterior na próxima janela. O Verdão afirmou que existem sondagens pelo atleta, mas não revelou as equipes interessadas.

Dependendo de outros resultados, pode terminar em oitavo na tabela, com 16 pontos. Apodi de saída No time catarinense, o lateral direito Apodi, um dos grandes nomes do elenco, não viajou para Belo Horizonte.

Caso vença, o time mineiro pode colocar sete pontos de frente para o 17º colocado, neste momento, o Atlético-PR, que conquistou apenas nove pontos.

América-MG x Chapecoense ao vivo

Os laterais Giovanni e Aderlan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe americana. O goleiro João Ricardo, o zagueiro Lima e o atacante Luan não foram liberados pelo departamento médico e também são baixas para a partida.

O time pôde contar com o retorno de Leandro Donizete aos treinos. O volante tinha sido poupado do último jogo, em Porto Alegre, devido ao desgaste físico.

As duas equipes têm 13 pontos, e buscam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A partida será a última antes da parada para a Copa do Mundo. Leandro Donizete de volta ao time O Coelho, que vem de derrota fora de casa para o Grêmio, por 1 a 0, ocupa a 13ª posição na tabela.

O América Mineiro recebe a Chapecoense, nessa quarta-feira (13), às 16h, no estádio Independência, em Minas Gerais, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.