Após perder primeira na Série B, líder Fortaleza recebe pressionado Brasil de Pelotas

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro série B entre Fortaleza e Brasil de Pelotas no estádio Castelão.

Na noite desta sexta-feira (15), o Fortaleza irá receber o Brasil de Pelotas no estádio Castelão pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, às 19h30. Os dois times vêm de derrota: no último jogo, o Tricolor perdeu a invencibilidade para o São Bento e o Xavante levou 2 a 0 da Ponte Preta.

Apesar de se manter líder, não é mais invicto. Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o São Bento, em Sorocaba, mas ainda está isolado na liderança com 23 pontos, possuindo diferença de apenas três pontos do vice-líder Figueirense, que tem um jogo a mais.

O Brasil de Pelotas possui situação mais crítica, já que está na zona de rebaixamento somando apenas 10 pontos em 10 rodadas. Venceu apenas dois jogos, empatou quatro e perdeu quatro. Após a derrota na última rodada, entrou na zona de rebaixamento.

Perda da invencibilidade e foco nos próximos compromissos

O Fortaleza contará com o retorno do técnico Rogério Ceni, que no último jogo cumpriu suspensão após caso de expulsão. Agora o treinador já retorna aos comandos da equipe. Apesar da má fase do adversário, os objetivos é contar com a máxima atenção para não ser surpreendido.

Pablo, lateral-direito que entrou durante a última partida, diz que o time nordestino deve ter muita atenção contra o adversário: “Não podemos vacilar, essa partida é muito perigosa para nossa equipe”, afirmou. Jogador não está confirmado entre os titulares, ainda não se sabe se começará atuando ou no banco.

Fase assombra Brasil de Pelotas que busca resultados para se livrar da zona de rebaixamento

O Brasil de Pelotas procura obter a terceira vitória do campeonato, afinal, a posição ocupada pelo time é bastante incomoda, diretamente na zona do rebaixamento. A sequência sem vencer são de três jogos, mas a expectativa de vitória ainda se instala na equipe.

Wellinton Junior não desiste e afirma que poderá haver surpresas, por isso tal preocupação do Fortaleza que fez trabalho todo focado na atenção: “Futebol é resolvido dentro de campo e, apesar da situação do Fortaleza ser melhor que a nossa, nada impede de conseguirmos uma vitória. Podemos surpreender, só depende de nós. Temos que fazer um jogo equilibrado e manter a atenção durante os 90 minutos”, afirmou.