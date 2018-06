Para disparar na liderança, Fortaleza recebe desesperado Oeste

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Castelão, em Fortaleza.

Fortaleza e Oeste se encontram neste sábado (23), às 19h, no Castelão, no nordeste brasileiro, pela décima segunda rodada da Série B 2018, já que a competição não paralisou com a Copa do Mundo, diferente da Série A, que está em recesso.

Os momentos dos clubes são bem distintos. Com 26 pontos e um jogo a menos, o Leão lidera o campeonato com quatro pontos de vantagem, podendo ir aos sete, para o segundo colocado Avaí. O rubro-negro vive uma situação complicada, já que está na décima sétima (17ª) colocação, zona de rebaixamento, com apenas 12 pontos.

Com Gustavo, Fortaleza busca afirmação total na ponta da tabela

Os comandados de Rogério Ceni são a equipe a ser batida nesta Série B. Lideres com sobras e com um futebol de dar inveja, o Fortaleza quer se consolidar mais ainda na ponta do campeonato e cada vez mais se aproximar de uma histórica volta à elite do futebol nacional.

Ceni preferiu ter cautela com o adversário, elogiou alguns feitos, ressaltou a importância da concentração e ressaltou a periculosidade que o Rubrão pode oferecer.

“O Oeste é um adversário duro. Conquistou o acesso no Paulista e agora quer repetir o feito no Brasileiro. Não estão no melhor momento, mas são perigosos. Precisamos de concentração total para presentear nosso torcedor com um bom jogo e uma grande vitória”.

Querendo fugir da degola, Oeste tentará calar Castelão e surpreender líder

A sequência do Oeste na busca por um improvável ascensão no campeonato é dificílima. Depois do Fortaleza, o adversário será o vice-líder Avaí. Vencer é fundamental para se recuperar e fugir da zona do rebaixamento.

Para o lateral-direito Daniel Borges, a sequência será determinante para a vida da equipe de Itápolis. Para o jogador, um confronto diante do líder será fundamental para as pretensões do clube na competição, principalmente em caso de vitória.

"Vai ser um divisor de águas pra nós. Pegar os caras lá, liderando o campeonato, e conseguir uma vitória, vai ser fundamental pra mudar nosso espírito e conseguir nossos objetivos no campeonato".