Vasco anuncia contratação do lateral-direito Lenon junto ao Guarani

Os trabalhos já voltaram para a equipe de São Januário e logo após a contratação do direitor executivo, Alexandre Faria, o Vasco anunciou nesta tarde a contratação do lateral-direito Lenon, de 28 anos, ex-Guarani.



Criado nas categorias de base do arquirrival Flamengo e campeão brasileiro em 2009 o atleta não conseguiu se firma na equipe que o revelou. O lateral-direito também é muito conhecido no futebol carioca onde teve passagens por Cabofriense, Duque de Caxias e Macaé.

O novo reforço que chega por empréstimo até o fim da temporada comentou sobre o seu novo desafio no Gigante, além de frisar a grandeza do clube e também conhecer a história.



"É um prazer estar aqui. Estou contente com essa oportunidade de defender um clube da grandeza do Vasco. É uma grande chance dentro da minha carreira e me sinto bastante feliz. Conheço o clube, a história e o que significa vestir essa camisa. Fui muito bem recebido por todos nós grupo e vou procurar trabalhar bastante para conquistarmos juntos os nossos objetivos. Tenho a ambição de fazer história", comentou.



Além de treinar com a equipe desde segunda-feira, o jogador mandou um recado para torcida cruzmaltina: "A mensagem que deixou para o torcedor vascaíno é que vestir essa camisa é um grande prazer. Eu aceitei esse desafio porque tenho a ambição de fazer história com a camisa do clube, assim como fiz lá no Guarani. Vou procurar honrar essa camisa todas as vezes que entrar em campo", finalizou.