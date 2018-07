Recuperado de lesão, Ramon se diz 100% e elogia Jorginho: “Muito mais experiente”

Google Plus

O lateral Ramon vivia grande fase no ano de 2017 atuando pelo Vasco da Gama, quando uma lesão no joelho direito, ao final da temporada, o deixou de fora das partidas do cruzmaltino.

O jogador enfrentou uma cirurgia e ficou sem poder atuar por longo período. Hoje de volta a equipe ele almeja recuperar a boa forma e a regularidade que obteve no último ano.

"Eu quero muito atingir o nível em que vinha jogando no ano passado. Um nível regular, sempre nota 6, 7. Para que eu consiga provar a mim mesmo que essa lesão foi um acidente de percurso, mais uma barreira que tive que ultrapassar na vida", afirmou o jogador.

Para ele, o período em inatividade o fez repensar sobre as coisas em sua vida e amadurecer. O atleta sofreu um rompimento parcial do ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro de 2017. A partir daí, foi operado e iniciou o processo de recuperação.

"Essa lesão me mostrou muita coisa que eu não enxergava, me fez ter um amadurecimento muito grande. Por exemplo, ser um cara mais família. Morei muito tempo fora e acabei perdendo essa coisa de estar sempre próximo. Durante esse tempo, eu ia para Vitória quando pegava folga no domingo e ficava com a minha família. São pequenas coisas que fazem diferença e ajudavam a ver que não é só viajar, ganhar dinheiro e aparecer na televisão”, contou Ramon.

Segundo o lateral, essa parada para a Copa do Mundo veio num momento ideal que o possibilitará reencontrar a forma ideal e a retomada da confiança para realizar os movimentos naturais de jogo, sem se preocupar com o joelho.

"Estou 100%. Ritmo eu só vou conseguir jogando. Essa parada foi perfeita para mim. Estou voltando ao meu corpo ideal. Tenho evoluído muito bem, principalmente na questão de força. Meus movimentos estão mais naturais, estou ganhando confiança, não fico mais pensando no joelho".

Ramon também elogiou o treinador Jorginho, com quem já trabalhou em 2013 quando defendiam as cores do Flamengo. Para o defensor, o comandante está mais tarimbado e conduz o grupo de jogadores de forma harmônica, de modo a passar confiança ainda maior para os seus comandados.

"Desde aquela época, ele melhorou muito na questão da malandragem, num bom sentido. Está muito mais experiente, cresceu muito de lá para cá. Ele joga a gente sempre para cima, fala coisas positivas, dá confiança”.

O Vasco treinou na tarde da última quinta-feira (5) em Pinheiral. Na sexta (6), trabalha pela manhã e tem previsão retorno ao Rio de Janeiro no sábado à tarde, após disputar dois jogos-treinos.