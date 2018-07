Corinthians enfrenta Grêmio em amistoso após debandada notime alvinegro

O Corinthians se prepara a partida de amanhã, na Arena de Itaquera, frente ao Grêmio. A equipe comandada por Osmar Loss enfrenta o time de Renato Gaúcho buscando melhorar a parte tática do time que não vinha sendo eficiente após a saída de Fábio Carrile. O clube espera replicar o resultado positivo do duelo com o Cruzeiro. Na ocasião, o time do Parque São Jorge ganhou de 2 a 0 frente à equipe celeste em pleno Mineirão.

Clayson poupado e venda de jogadores

O atacante alvinegro, Clayson, autor de uma bela assistência para o gol de Romero no último amistoso, será poupado do duelo de logo mais contra o Grêmio. Loss confirmou a ausência do atleta que passou messes de recuperação após uma lesão no joelho direito. Segundo o treinador, Clayson ainda não está em sua plena forma, e poupá-lo será uma boa maneira de recuperar a forma física do atleta para o restante da temporada.

Balbuena, um dos líderes do grupo também é baixa para a partida de amanhã. O atleta foi vendido ao West Ham da Inglaterra e nem treinou neste sábado com o elenco alvinegro. Jogando no Corinthians desde 2016, o beque paraguaio participou dos títulos paulista de 2017 e 2018 além do Brasileirão de 2017. Ao todo foram 136 jogos com a camisa do timão além de 11 gols marcados.

Sidcley também é mais uma baixa. O atleta que tinha seus direitos ligados ao Atlético- PR, foi vendido ao Dínamo de Kiev .Com isso, Osmar Loss define o time do Corinthians com o tradicional 4-2-3-1 mas com novas peças na lateral e zaga.

Provável escalação: Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Rodriguinho e Pedrinho; Roger.

Retorno de Douglas e chegada de Marinho

A equipe do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, busca uma vitória com novidades na equipe. Renato Gaúcho deve promover a reestreia de Douglas frente a equipe de Parque São Jorge, além de contar com a mais recente contratação do clube, Marinho.

O atleta veio do Changchun Yatai da China, já participou do primeiro amistoso da equipe frente ao Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A equipe gremista venceu por 9 a 0.

Douglas, por sua vez, vive a expectativa de voltar a atuar com a camisa do grêmio. O jogador está sem atuar no time principal desde o ano passado, além de participar de apenas duas partidas do sub-23 durante a recuperação. O resultado dos treinamentos do atleta agradaram Renato, que pode colocá-lo entre os onze ideais no jogo de amanhã em Itaquera.

Provável Escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Everton; André.