Desábato mantém confiança para confronto do Vasco pela Copa do Brasil: “É possível a classificação”

Em dia movimentado, o Vasco anunciou três modificações para o restante da temporada. Andrés Ríos teve seu contrato renovado até o final do ano, Martín Silva retornou ao Gigante depois da eliminação do Uruguai na Copa do Mundo e a liberação do contestado Wellington para o Atlético-PR.

Logo após o treinamento no CT das Vargens, em Vargem Pequena, o volante Leandro Desábato comentou sobre esta quarta-feira no cruz-maltino.



"O Andrés Ríos é um jogador importante para o Vasco pelas características. O time precisa de alguém como ele. Andrés é um 9 de área, que segura a bola, protege. O time estava acostumado a jogar com ele nesta temporada. Já o Wellington se despediu dos companheiros. É um jogador importante, mas precisa jogar", afirmou o jogador.



Dono da camisa 1 e titular absoluto, Martín Silva já treinou com a equipe nesta tarde. O volante também comentou sobre o retorno do uruguaio e necessidade da vitória para próxima fase da Copa do Brasil.

"A presença de Martín Silva aqui no Vasco é muito iimportante. É bom que volte a treinar com o time. Ele vem com muito ânimo e expectativa para que as coisas saiam da melhor maneira. Teremos este jogo contra o Bahia, todos sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas não impossível. Estamos trabalhando, acreditamos que é possível a classificação na Copa do Brasil. Estamos testando variações. Temos que fazer três gols. Estamos testando 4-2-3-1, 4-4-2. Ainda não está nada certo. Temos dias ainda para trabalhar", completou.



Os jogadores treinam amanhã para a preparação para o jogo de segunda-feira (16) válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, em São Januário.