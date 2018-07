Sem nomes, Alexandre Campello fala de reforços encaminhados para o Vasco

Que o Vasco busca reforços não é novidade. Após a saída de Duvier Riascos, a procura por um centroavante se intensificou. Alexandre Campello já tinha comentado, na entrevista de apresentação do técnico Jorginho, aue a avaliação de nomes ocorre desde a época de Zé Ricardo.

Nome que surgiu nos últimos dias em São Januário, segundo o Jornal Extra, foi o do atacante argentino Maxi López, que encerrou seu contrato com a Udinese, da Itália, e pode ser o nome ideal para o setor.

Perguntado sobre na coletiva que concedeu nesta sexta-feira (13), em São Januário, Campello desconversou sobre o assunto, mas confessou que há dois nomes bem encaminhados para chegar ao Gigante da Colina nos próximos dias.

“Temos conversado sobre alguns reforços, existem dois nomes que estão caminhando, mas no momento não tem nada acertado", contou o atual presidente cruz-maltino.

Com 34 anos, Maxi López é conhecido no mundo da bola. Com passagens por Barcelona, Milan e Internazionale de Milão, ele é o mais cotado para assumir a “camisa 9” do clube.

Na última temporada, vestindo a camisa da Udinese, marcou seis gols em 29 jogos disputados. O argentino, revelado pelo River Plate, já atuou no Brasil em 2009, quando defendeu o Grêmio, de Porto Alegre.