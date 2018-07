Lateral-direito Bruno é apresentado no Bahia: ''Mereço estar aqui''

Depois de ser anunciado oficialmente pelo Bahia, Bruno concedeu entrevista coletiva. Com contrato até o final do ano, o lateral chega para suprir a ausência de João Pedro, que se transferiu para o Porto na sequência da Série A. O atleta, que pertence ao São Paulo, se apresentou à torcida do tricolor baiano.

“Velocidade. Gosto de ir para cima do adversário. Gosto de chegar muito no ataque, mas também sempre resguardando meus companheiros ali atrás. Eu tenho essa qualidade. O pessoal, de repente, pode ter acompanhado o Bruno, apesar de neste ano eu não vir tendo muita oportunidade no São Paulo, eu tenho minha qualidade, sei que, com o tempo... O mais rápido quero mostrar que tenho qualidade e que mereço estar aqui”, declarou Bruno.

Bruno sabe da forte concorrência que terá com Nino Paraíba e salientou que também pode ser utilizado no meio sem problemas.

“Eu estou à disposição do professor, do Bahia, para que a gente possa fazer um grande ano. Lógico que meus companheiros têm muita qualidade, que vou brigar. Uma briga sadia. Só o Bahia tem a ganhar com isso. Importante atenção no próximo jogo. O que eu puder fazer para que a gente possa ir bem, eu vou fazer com toda a garra, toda a vontade, para que a torcida, que já apoia, venha nos abraçar cada vez mais”, disse.

No São Paulo, o jogador fez ao todo 118 partidas; porém, não atua desde março deste ano. Seu último jogo foi contra o São Caetano pelo Pal[ulista. Mesmo aasim, Bruno garante estar em condições de jogar.

“Eu venho treinando. No São Paulo, vinha treinando bem. Me despedi lá. Foram quatro anos que fiquei, quase quatro. Eu sei que tenho as portas abertas lá. Fiz um bom trabalho. Hora de chegar e almejar coisas maiores, desafios, é isso que me move, o desafio do Bahia. Espero poder ajudar e estar pronto para que a gente possa jogar”, concluiu.

Bruno já foi regularizado pela CBF, com isso, já pode estrear pelo Esquadrão no Campeonato Brasileiro. O jogador surgiu no Juventude, mas se destacou no Figueirense. O lateral foi campeão Brasileiro pelo Fluminense em 2012.