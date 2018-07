Sem acordo com Sampdoria, Chapecoense confirma permanência de Jandrei

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (16), o presidente da Chapecoense, Plínio David De Nes Filho, e o próprio goleiro Jandrei, confirmaram que as negociações com a Sampdoria, da Itália, foram encerradas. O presidente do Verdão falou sobre a importância em contar com Jandrei no elenco.

"Fomos procurados pela Sampdoria. Na sexta-feira, chegamos a um acordo para ele permanecer, sem alterações até o final do ano. O Jandrei permanece conosco até o final do ano, quem sabe por mais tempo. Para nós é importante a permanência dele", disse.

Jandrei estava prestes a embarcar para a Itália, onde assinaria seu primeiro contrato em solo europeu, e já tinha até mesmo se despedido dos companheiros de clube, porém, o goleiro voltou a treinar com elenco na manhã desta segunda feira, antes da coletiva que confirmou sua permanência.

"Fico na Chapecoense. Colocamos fim a algo que se estendeu há tempo. Meu empenho e comprometimento não mudaram em nenhum momento. Independente de negociação em andamento. Sou preocupado em ajudar a Chapecoense. Quero ajudar, independente de ter outras oportunidades. Se houver outra proposta, vou estar preparado", esclareceu.

A Chape havia aceitado uma contraproposta da Sampdoria no valor de 2,5 milhões de euros por Jandrei, apenas faltando alguns papéis para assinar. O goleiro sequer ficou no banco no amistoso contra o San Lorenzo, na quarta feira (11).