Jogo Chapecoense x Bahia AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Chapecoense x Bahia ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Condá, às 19h30 (de Brasília).

Mesmo tendo um início ruim de campeonato, o Verdão é um dos sete clubes que ainda não perdeu em casa, conseguindo triunfar nas últimas três partidas na Arena Condá, antes da parada para a Copa do Mundo.

O grande problema foi perder alguns de seus titulares, como o lateral direito Apodi, que foi para a Arábia Saudita, e o artilheiro Arthur, que se transferiu para o Pyramids FC, do Egito. Para substituir a dupla, o comandante alviverde deve optar por Eduardo e Bruno Silva, de apenas 18 anos.



O Bahia vem de uma classificação apertada contra o Vasco, na Copa do Brasil, perdendo por 2 a 0. Foi o quarto jogo consecutivo sem balançar as redes sob o comando de Enderson Moreira, que além da marca ruim, também fracassou na Copa do Nordeste.

O tricolor é o pior visitante deste Brasileirão, sendo 5 derrotas em 5 jogos, e jogará contra uma Chapecoense que ainda não perdeu em seus domínios.

As duas equipes se enfrentaram apenas quatro vezes na história, com amplo domínio catarinense. Foram três vitórias e um empate do time de Chapecó.

