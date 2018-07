Goiás vira contra Sampaio Corrêa fora de casa e emplaca quarta vitória consecutiva

O Goiás foi ao Estádio Castelão, em São Luís nesta sexta-feira (20) e bateu o Sampaio Corrêa por 3 a 1 pela Série B. O time maranhense abriu o placar com Fernando Sobral, mas o esmeraldino aproveitou a segunda etapa para fazer com Lucão, Alex Silva e Michael.

O primeiro tempo do jogo foi bem equilibrado. Teve boas oportunidades para os dois lados e começou com ambas as equipes tentando diminuir ao máximo o espaço para o adversário. A marcação forte resultou em algumas faltas duras. O Sampaio foi quem mais criou chances. O volume de jogadas do time da casa fez que Uilliam tivesse a primeira grande chance aos cinco minutos após tabelar com Sobral, mas Marcos fez boa defesa.

Depois, quando chegou de novo com mais perigo conseguiu fazer o gol com Fernando Sobral, que aproveitou belo lançamento de Reginaldo Júnior, aos 20 minutos. Na sequência, o Goiás teve duas oportunidades com Lucão, aos 25 e 26 minutos, para empatar, mas não conseguiu. A última grande chance do primeiro tempo foi de novo do Goiás. Michael fez bela jogada pela direita e deu um passe perfeito para Alex Silva, dentro da pequena área. O lateral estava livre, mas errou na execução ao tentar ‘de letra’.

Na etapa complementar, o Goiás foi quem tomou a iniciativa. Os primeiros lances de ataque foram do time visitante. O Sampaio até buscou igualar as ações, mas deu pra perceber o empenho maior do esmeraldino, que aos 22 minutos chegou ao empate com um golaço do seu artilheiro. Lucão chutou forte, a bola bateu no travessão e entrou no gol. O atleta chegou aos oito gols na Série B.

No lance seguinte do Goiás no ataque, veio a virada. Em um contra-ataque, Alex Silva recebeu passe de Felipe Gedoz e bateu no canto direito de Andrey pra fazer o segundo do clube goiano. Depois disso, o Sampaio tentou criar algumas situações de gol, mas os jogadores perderam força diante da marcação do Goiás que cresceu. Já no fim da partida, com o Sampaio já desprovido de marcação, o Goiás fez mais um gol em contra-ataque com Michel, que recebeu passe de Maranhão. Fim de jogo e mais uma vitória nesta excelente sequência do Goiás.

Com o resultado, o Goiás sobe para os 24 pontos, em oitavo lugar, dois atrás do G-4. Já o Sampaio Corrêa, campeão do Nordeste há algumas semanas, ocupa apenas a 18ª colocação, com 16 pontos.

Na próxima rodada, o Sampaio joga contra o São Bento, no Estádio Walter Ribeiro, às 21h30 de terça-feira (24). O Goiás encara, no mesmo dia, o Coritiba, no Olímpico, ás 19h15.