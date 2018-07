Bahia aplica goleada no Vitória em clássico e deixa zona de rebaixamento

O Bahia chegou ao clássico deste domingo sem nenhuma confiança. Pressão do torcedor, posição ruim na tabela e jejum de vitórias caracterizavam o clima ruim na Fonte Nova. Entretanto, bastou o jogo acontecer para que a ameaça de crise virasse uma alegria para o Tricolor.

Contando com 'créu' de Vinicíus, o Esquadrão de Aço goleou o Vitória por 4 a 1 e deixou o Z-4 da Série A, ultrapassando o seu rival. Zé Rafael, Vinícius, Tiago e Gilberto marcaram para o time de Enderson Moreira e fizeram vibrar os mais de 24 mil torcedores que acompanharam o jogo no estádio. Lucas marcou o gol de honra do Rubro-Negro no Ba-Vi.

Logo no primeiro minuto de jogo, Tiago cochilou e Walter Bou ficou de cara para o gol. O lance em que o argentino parou na defesa de Anderson foi um dos poucos em que a torcida do Bahia ficou apreensiva no primeiro tempo do clássico. Com boas tramas pelas laterais, o Tricolor ditou o ritmo do jogo, criou chances e não deixou o time rubro-negro respirar. Zé Rafael abriu o placar aos 14 minutos, com um golaço.

Aos 25, Elias defendeu pênalti cobrado por Vinícius, mas, no rebote, o meia ampliou. Mesmo em vantagem, o time de Enderson Moreira continuou no ataque e ficou perto de marcar o terceiro.

Na etapa complementar, o Vitória veio disposto a pressionar em busca do empate. Fillipe Souto quase marcou o primeiro gol rubro-negro em chute de fora da área, mas Anderson fez a defesa. O Bahia respondeu com uma pancada de fora da área de Vinícius, defendida por Elias. Tiago foi mais eficiente e marcou o terceiro gol tricolor. Após cobrança de falta, o zagueiro aproveitou sobra de bola e tocou de bico no canto.

Um minuto depois, Gilberto aproveitou cruzamento de Zé Rafael e marcou o quarto do Bahia. Aos 27, Lucas, de cabeça, marcou o único gol do Vitória. Com a goleada construída, o Tricolor gastou tempo, enquanto a torcida gritava 'Olé'.

Com a vitória no clássico, o Bahia chega aos 16 pontos, deixa o Z-4 para trás e fica na 13ª colocação. O Vitória, com 15 pontos, fica atrás, em 14º lugar.

O Tricolor volta a atuar na quarta-feira, quando encara o Cerro, do Uruguai, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida será realizada na Fonte Nova às 21h45. No dia seguinte, às 19h30, o Vitória recebe o Sport no Barradão, também na capital baiana, pela 15ª rodada do SérieA.