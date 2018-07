Goiás e Oeste se enfrentam buscando reabilitação na Série B

O duelo entre o Goiás e Oeste neste sábado (28), às 16h30, coloca frente a frente dois times que perderam na última rodada da Série B.

Na última rodada da Série B o Esmeraldino perdeu em um "duelo épico" contra o Coritiba, em casa, pelo placar de 1 a 0. Já o Rubrão foi ao Estádio do Café e voltou para Barueri com um "chocolate!". O Oeste perdeu de 3 a 0 para a equipe do Londrina.

O ultimo confronto entre as duas equipes foi na ultima rodada do Brasileirão Série B 2017. Na Arena Barueri as duas equipes empataram em 1 a 1. Raphael Luz marcou para o Oeste e no final do jogo Rezende empatou.

Goiás finaliza preparação para mais um jogo importante em casa

O Goiás fechou a preparação para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois do revés diante do Coritiba, a equipe alviverde quer a reabilitação em casa, diante do Oeste. A partida está marcada para este sábado (28), às 16h30, no Estádio Olímpico.

O trabalho desta sexta-feira (27) começou com um vídeo no vestiário e os jogadores tiveram uma conversa com o técnico Ney Franco sobre o Oeste, adversário de amanhã. Na sequência, os jogadores exercitaram a parte física sob orientação de Alexandre Lopes e Álvaro Henrique. Os goleiros trabalharam duro em campo com os preparadores Marlos Gomes e Flávio Mendes.

Ney Franco comandou um treino tático na segunda parte do trabalho. Com atenção especial as reposições de bola, situações de contra-ataques e bolas paradas. O treinador conversou bastante com os jogadores em relação ao posicionamento nestes tipos de jogadas. Por fim, houve também aprimoramento de cobranças de faltas.

Após o treinamento a delegação esmeraldina seguiu para o Ninho dos Periquitos, onde hoje almoça, e em seguida fica concentrada.

Betinho está de volta

Nesta sexta-feira, o Oeste encerrou sua preparação para o jogo contra o Goiás e teve um importante reforço.

O volante Betinho, que cumpriu suspensão automática na rodada passada, está disponível novamente para o técnico Roberto Cavalo.

O meio-campista enalteceu a importância de uma vitória fora de casa, mas pregou respeito ao adversário deste sábado.

"Temos que impor nosso ritmo lá. Respeitando o time do Goiás, mas vamos em busca de pontos importantes que deixamos de ganhar. Fizemos uma semana de trabalhos fortes e estamos focados em fazer de tudo pra sair de lá com um resultado positivo" disse Betinho.