Vasco anuncia ‘Zoom’ como patrocinador até o fim da temporada

Nesta terça (31), o Vasco fez um novo acordo para o marketing do clube. O site “Zoom” disponibiliza os melhores e menos preços de todos os tipos de produtos, além de disponibilizar as lojas mais próximas do consumidor.

O vice-presidente de marketing do clube, Bruno Maia, exaltou a parceria e mostrou confiança sobre a economia e a visibilidade.

“O patrocínio do Zoom é mais um passo na firme reaproximação do Vasco com o mercado publicitário. É uma marca jovem, digital, com um modelo de negócio moderno e medidas de performances absolutamente contemporâneas, exatamente na medida do que o Vasco precisa para mostrar o novo momento que vive. As plataformas digitais são uma prioridade de comunicação para nós e tê-los conosco vai ajudar muito nisso. O Vasco fará um trabalho muito forte para que eles atinjam todos os objetivos que nos mostraram e desejamos que seja o nascimento de uma longa parceria. Temos a confiança que a torcida vai abraçar o Zoom.”

A marca já tem a sua estreia contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (5), às 16h no Morumbi.

O Gigante da Colina também fechou parceria com os seguintes patrocínios: Volkswagen, uma marca de carros (contrato feito nessa sexta (28), e será disponibilizado apenar em três jogos do Brasileiro, visível na parte traseira da camisa) e com a marca GPI, um sistema de ensino. O acordo foi feito em troca de investimento para o Colégio Vasco da Gama em São Januário, com um valor de R$ 4,5 milhões. A marca está visível no peito do uniforme.