Maxi López fica no Rio e não viaja com Vasco para confronto com São Paulo

Ainda não será desta vez que a tão esperada estreia do argentino Maxi López com a camisa do Vasco acontecerá. O jogador, contratado na metade do mês passado e grande esperança de gols para a torcida vascaína, seguirá aprimorando a parte física no Rio, enquanto o restante do elenco viaja para a capital paulista, onde enfrenta o São Paulo, neste domingo, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica cruzmaltina resolveu ser conservadora no que refere à condição física do argentino, apresentado no dia 14 do último mês, e que vem, desde então, integrando os trabalhos durante os treinamentos no CT das Vargens, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jorginho, contudo, deu pistas sobre a provável data de estreia do reforço o Gigante: quinta (9), diante da LDU, partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Andrés Ríos, atual centroavante da equipe e compatriota de López, deverá ser mantido na equipe titular para o duelo diante do Tricolor. Mantida também, deverá ser a base da equipe que foi derrotada pelo Corinthians, no último domingo, em Brasília. As prováveis alterações deverão se dar por conta das entradas de Henríquez, na vaga de Breno; Giovanni Augusto, que retorna, no lugar de Evander; e Thiago Galhardo, que assume o espaço de Kelvin.

A notícia ruim, da ausência de Maxi entre os relacionados para o duelo contra o São Paulo, foi logo encoberta por dois anúncios. Buscando se recuperar no Brasileirão, o Vasco apresentou dois reforços nesta sexta-feira (3). Tratam-se de Leandro Castán e de Vinícius Araújo, zagueiro e atacante, respectivamente. Ambos chegam para reforçar o elenco o quanto antes e, sem custos extras para as já comprometidas finanças do clube. Contudo, os atletas ainda dependem de uma avaliação mais minuciosa da comissão técnica para, só aí, poderem estrear com a camisa do Gigante da Colina.