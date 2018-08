Jogo Cerro-URU x Bahia AO VIVO online pela Copa Sul-americana

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Cerro-URU x Bahia ao vivo hoje, pela Copa Sul-americana. O confronto acontece no estádio Luis Tróccoli, às 21h45 (de Brasília).

O vencedor do confronto entre Cerro e Bahia pega Botafogo ou Nacional-PAR na próxima fase. No primeiro jogo do confronto, o Botafogo foi derrotado pelo Nacional por 2 a 1 em Assunção. A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (9), às 19h30, no Engenhão.

Mesmo assim, a equipe titular do Cerro não deve ser muito diferente da que enfrentou os tricolores no primeiro jogo, na Arena Fonte Nova.

Os uruguaios tiveram dificuldade para treinar nos últimos dias, devido ao estado precário do gramado do estádio Luis Tóccoli. Segundo o jornal El País Uruguay, o time teve que treinar em um gramado sintético e isso acabou prejudicando o tendão de alguns atletas.

Outros desfalques certos pelo lado baiano são Nino Paraíba e Marco Antônio, os dois em processo de recuperação de lesão.

Outro poupado por cansaço deve ser o meia Vinícius, que atuou como titular em seis dos últimos sete jogos do Bahia. Sendo assim, Régis deve entrar no meio-campo. Já para a posição de Gilberto, o provável substituto deve estar entre Júnior Brumado ou Edigar Junio.

"Minha intenção é entrar com melhor equipe possível. Temos atletas que infelizmente não vão conseguir se recuperar. Gilberto é preocupante em termos físicos. Há muito tempo não fazia uma sequência assim. Temos que avaliar. Vamos tentar colocar a melhor equipe possível. Mas alguns provavelmente não conseguirão jogar. Se não tiver esse cuidado, podemos perder jogadores lesionados", disse o comandante.

Preocupado com o desgaste físico, o técnico Enderson Moreira já declarou que alguns titulares do Bahia serão poupados. Dentre eles, o caso do atacante Gilberto é o mais delicado.

O Cerro, por sua vez, passou pelo Sport Rosario, com um empate sem gols fora de casa e vitória por 2 a 0 no estádio Luis Tróccoli, em Montevidéu. Em seus últimos cinco jogos, os uruguaios acumularam três empates e duas derrotas, sendo a última uma goleada por 5 a 0 contra o Fenix, em casa, pelo Campeonato Uruguaio.

O Bahia vem de confronto com o Blooming na primeira fase do torneio. Após estreia com derrota por 1 a 0 fora de casa, os brasileiros aplicaram 4 a 0 em Salvador e garantiram a classificação. Somando Série A, Copa do Brasil e Sul-americana, são 6 jogos sem derrota do Bahia, sendo duas vitórias e quatro empates.

Cerro-URU e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Luis Tróccoli, às 21h45, pela Copa Sul-americana. O confronto é válido pela 2ª fase da competição. O tricolor baiano pode perder por até um gol de diferença.