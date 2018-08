Coritiba divulga e inicia venda de uniformes de fabricação própria

O Coritiba divulgou mais dois novos modelos de suas novas camisas: a Jogadeira e a de goleiro, desenhada pelo goleiro Wilson. O clube lançou sua própria marca, a 1909, que substitui a Adidas, e as camisas já estão a venda na loja oficial 'Sou 1909'.

O Coxa já havia apresentado a camisa 1, tradicionalmente branca com duas listras horizontais verdes e o escudo no centro. O uniforme fará sua estreia na próxima sexta feira (10), contra o Sampaio Corrêa, no Couto Pereira, pela 20ª rodada da Série B

“Com essas duas camisas buscamos estratégias que certamente vão trazer grande sucesso de vendas: a volta da Jogadeira com o verde mais escuro e o símbolo do clube em tamanho maior e a camisa desenhada pelo principal ídolo da atualidade”, disse o presidente do Coritiba, Samir Namur.

A camisa desenhada por Wilson era um dos modelos mais esperados pela torcida coxa-branca. Foi ele quem escolheu os detalhes, com uma cor neon e com o escudo do Coritiba em preto, a camisa ainda conta com uma textura estilizada em forma de W em todo o tecido. A camisa também tem o autógrafo do goleiro no peito, juntamente com a marca W84 nas costas.

Já o modelo 2, apresenta listras nas verticais em verde até mesmo nas costas, atendendo um pedido dos torcedores, e também a gola V. A barra é branca e tem a frase 'Lutaremos juntos até o fim' na frente.