Bahia derrota América e chega a oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro

Se pé de coelho dá sorte, o Bahia tratou logo de abater um coelho inteiro e esse triunfo vez com que o time baiano saísse da 16ª colocação para 11ª, deixando o time bem longe da zona de rebaixamento. Neste sábado (11), o Tricolor superou o América-MG por 1 a 0, com gol de Gilberto, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia)

Em jogo pouco movimentado na Arena Fonte Nova, Bahia e América fizeram um duelo que mais parecia treino de defesa contra ataque, não que o Tricolor baiano tenha massacrado o Coelho, mas o time mineiro desde o começo do jogo mostrou que a proposta era jogar por uma bola alçada na área ou em um contra ataque. Já a equipe baiana tomou conta do jogo e teve as principais chances ofensivas do jogo, ate que no começo do segundo tempo uma bola sobrada na área e o artilheiro Gilberto colocou pro fundo das redes, marcando o único gol do jogo.

A América pouco fez para mudar o placar do jogo, ainda tentou alguns chutes de fora da área mas que não exigiram grandes defesas do goleiro Anderson.

Com o gol marcado neste sábado (11), Gilberto chegou ao quarto em cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro.

(Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia)

Com o triunfo sobre o América, o Esquadrão chega agora a oito jogos de invencibilidade, já é o 11º do Campeonato Brasileiro e vai forte para enfrentar o Palmeiras em jogo que vale a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Já o Coelho terá uma semana de folga e volta a campo no final de semana que vem contra o Fluminense em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.