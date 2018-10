Brigatti analisa derrota da Ponte Preta para Londrina: "Jogamos muito abaixo"

Depois de duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta perdeu nesta terça-feira (21), para o Londrina por 1 a 0, no Estádio do Café, pela 22ª rodada. Após o término da partida, o técnico João Brigatti demonstrou decepção com o resultado negativo.

“Foi uma partida ruim. Jogamos muito abaixo. Sinceramente, em uma sequência de jogos em que atuamos de sábado e terça-feira, a equipe se encontra melhor do que fica três ou quatro dias de recuperação. Inexplicável o que aconteceu. Não gostei da equipe. Não gostei do jogo na verdade. E em um lance ocasional, foi fatal e definiu a partida”, analisou o treinador.

“Precisávamos pontuar aqui, mas enfim, agora é levantar a cabeça. Precisamos recuperar esses atletas, porque sábado temos um jogo muito importante frente ao nosso maior rival”, acrescentou João Brigatti.

João Brigatti ainda disse que a sua equipe tentou propor o jogo, mas como o Londrina jogou de forma recuada, acabou dificultando o jogo da Ponte: “Aí ficou troca de lançamentos e uma situação de jogo ruim. O time não estava totalmente focado na partida. Talvez o pensamento já estava no outro jogo. É um resultado que temos que esquecer. Eu contava com pontuações frente ao Londrina, mas foi um dia que nada deu certo”.

Para finalizar o técnico do time de Campinas disse que irá trabalhar o emocional da equipe para o próximo confronto. A Ponte Preta enfrenta o Guarani, no próximo sábado (25), às 16h30, no Estádio Moisés Lucarelli.

“Os nossos rivais não estão deixando de vencer. Vamos em busca da pontuação. Não podemos jamais abaixar a cabeça. Temos que pensar lá em cima e não é um revés que vai por todo o trabalho por água abaixo. Vamos recuperar os atletas, os nosso pensamento positivo perante ao Guarani, pois é uma partida muito difícil e precisamos do resultado”, conclui João Brigatti.