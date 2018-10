Em crise, Coritiba enfrenta Oeste pela segunda vez na história

Jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, às 19h15, no Couto Pereira, em Curitiba.

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, às 19h15, no Couto Pereira, em Curitiba.

Coritiba e Oeste vão se enfrentar apenas pela segunda vez na história, nesta sexta feira (24), às 19h15, no Couto Pereira. O primeiro confronto da história entre os dois clubes foi na 4ª rodada do primeiro turno desta Série B de 2018 e a partida terminou em empate por 1 a 1. As duas equipes estão com o mesmo número de pontos, 30, e Coxa só está na frente, na 10ª colocação, por ter 1 gol a mais marcado.

A distância das duas equipes para o Z4 e o G4 é praticamente a mesma: são 5 pontos na frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o São Bento com 25, e 6 pontos para o grupo de acesso, que tem o Avaí na 4ª posição, com 36 pontos.

+ Confira as ofertas do nosso parceiro FutFanatics

PARA SE REABILITAR

O Coritiba está há 5 partidas sem vencer na Série B, e vê a luta por uma vaga no G4 ficar cada vez mais difícil. Também são 3 jogos sem vencer diante de sua torcida: 3 empates nos últimos 3 jogos no Couto Pereira.

O técnico Tcheco deve promover algumas mudanças para o jogo desta sexta feira. O zagueiro Thalisson Kelven foi expulso no fim da partida contra o Criciúma, por isso está suspenso e não joga. O Substituto de Thalisson, Romércio, está machucado e também não poderá atuar, então Alex Alves deve começar como titular, formando dupla de zaga com Rafael Lima.

Outra novidade é a saída do lateral direito Carlos César, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Coxa no último sábado (18), em Goiânia contra o Atlético-GO e não foi bem na última partida contra o Criciúma. Ele foi vetado pelo Departamento Médico, e deve dar chance para Vinicius Kiss, que jogará improvisado na lateral direita.

“Uma das virtudes que eu tenho ao longo da carreira é saber posicionar em diferentes setores do campo. Se for solicitado jogar na lateral eu vou procurar fazer o meu melhor. Se for no meio de campo também vou procurar fazer meu melhor, corrigir meus defeitos e ter um índice maior de acerto para contribuir cada vez mais com a equipe”, disse Kiss.

O provável Coritiba para o jogo desta sexta feira deve ser: Wilson; Vinicius Kiss, Rafael Lima, Alex Alves e William Matheus; Simião, Uillian Correia, Carlos Eduardo e Yan Sasse; Guilherme e Guilherme Parede.

RETROSPECTO BOM CONTRA OS TIMES DO SUL

É nisso que o Oeste aposta para tentar respirar na tabela e se manter distante do Z4. Em oito jogos contra times do sul do país, o Oeste só perdeu uma vez, empatou 5 e ganhou 2. Diferente do Coxa, o Oeste vem de 4 jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates, e é o segundo melhor time do returno, com 7 pontos de 9 disputados.

O Oeste não poderá contar com o volante Rodrigo Souza, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo. Com isso Lídio deve reassumir o posto de titular. O atacante Bruno Lopes continua no Departamento Médico e também é desfalque, diferente da dupla Mazinho e Zé Love, que deve começar a partida, assim como no 2 a 1 sobre o CSA.