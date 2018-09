Mazola Júnior admite falta de competência do Criciúma em empate contra Guarani

O Criciúma não saiu do 0 a 0 contra o Guarani nesta terça-feira (28), no Estádio Heriberto Hülse, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou favorecendo o Bugre, que entrou provisoriamente para o G-4 com 37 pontos. O técnico do Criciúma, Mazola Júnior, ressaltou a falta de "capacidade" da equipe em não aproveitar as oportunidades e assim, ganhar o jogo.

"Competência. Faltou competência. Fomos competentes para criar, mas não para fazer o gol. Quando você joga com um adversário desses e cria cinco ou seis situações de gol, tem que colocar uma bola para dentro" afirmou.

O comandante falou sobre o jogo e a questão sobre Marlon Freitas, que deixou o time com um a menos, já que as três alterações já haviam sido feitas. O treinador ressaltou o ponto garantido em casa com o resultado, que deixa o time com 26 pontos.

"O primeiro tempo foi aceitável, bem jogado pelos lados do campo. O Guarani chegou duas vezes só, em contra-ataque. No segundo tempo, o Guarani equilibrou, tentamos reverter, o jogo ficou mais equilibrado. Aí infelizmente teve a situação com o Marlon Freitas, e o jogo ficou perigoso. Poderíamos ter perdido. Pela situação que aconteceu, estávamos com três homens na segunda linha que não tem característica de marcação. O Guarani teve chances, Belliato fez uma boa defesa. Se perdemos dois pontos contra o Coritiba, ganhamos um aqui" explicou.

O próximo confronto do Criciúma será contra o Juventude, na terça-feira (04), às 20h30, no estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada da Série B. Já o Guarani enfrenta o Goiás também na terça, às 19h15, no Brinco de Ouro.