América-MG oficializa contratação do meia Lincoln, ex-Grêmio

Para ajudar o setor de criação, o América-MG anunciou a contratação do meia Lincoln. O jogador de 19 anos, pertence ao Grêmio por empréstimo válido até o fim de dezembro. Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário, já pode estrear pela equipe alviverde.

O atleta fez toda a trajetória de base com a camisa do time gaúcho. Com apenas 16 anos, começou a treinar na equipe profissional do Tricolor. Em 2017 atraiu os olhares do Santos, porém, não foi liberado. Em setembro do mesmo foi emprestado ao Caykur Rizespor, da Turquia, atuando por uma temporada.

+ Procurando camisas do América-MG com desconto? Vai na Futfanatics

A sua última partida pelo Grêmio foi contra o contra o Atlético-PR, no dia 25 de agosto, pela 21ª rodada. Lincoln foi acionado aos 38 minutos do segundo tempo.

Todavia, o meia-campista foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17 e ajudou o Brasil a conquistar o Sul-americano Sub-17 de 2015. Além disso, foi o capitão brasileiro no Mundial Sub-17 do mesmo ano.