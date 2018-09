Tiago Nunes promove mudanças no Atlético-PR para duelo contra o Palmeiras

O Atlético-PR está pronto para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta feira, longe de casa, às 21h, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A. O técnico Tiago Nunes vai promover duas mudanças na equipe. Bruno Nazário entra no lugar de Raphael Veiga no setor de criação, enquanto Lucho González reassume a titularidade, fazendo Bruno Guimarães voltar para a reserva.



O Furacão deve entra em campo com a seguinte escalação: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Bruno Nazário; Nikão, Marcinho e Pablo.



O motivo da entrada de Bruno Nazário é que Veiga está suspenso após tomar o terceiro amarelo. Porém, ele não estaria apto a jogar de qualquer forma, já que pertence ao Palmeiras e o contrato não o permite jogar contra o clube. Lucho foi reserva diante do Bahia, mas deve voltar à equipe.



Quanto aos jogadores machucados, Thiago Heleno e Paulo André estão recuperados mas, por precaução, Tiago Nunes deve manter a dupla Zé Ivaldo e Léo Pereira na zaga. O atacante Marcelo Cirino ainda está em recuperação e nem deve viajar.