Internacional e Flamengo se enfrentam em confronto direto pelo Brasileiro

Nesta terça-feira (4), após a derrota para o Ceará, o Flamengo embarcou para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira Rio. O Colorado, que não saiu do 0 a 0 contra o Cruzeiro, na última rodada, fez seu último treino antes do confronto com o time carioca. O jogo desta quarta-feira (5), será decisivo para ambas equipes, já que ocupam o segundo e terceiro lugar da tabela do Campeonato Brasileiro.

Já pensando no Gre-Nal, Inter tem quatro pendurados em partida contra o Flamengo

Edenílson e Iago são os titulares que não podem receber amarelo, ou não enfrentam o Grêmio. E ambos causariam desequilíbrio no time em caso de ausência. Iago teria um substituto imediado: Uendel. Mas Edenílson, em caso de ausência, Gabriel Dias, Camilo e D'Alessandro disputariam a vaga no meio-campo. Rossi e Brenner também vão pendurados para a partida.

Suspenso contra o Cruzeiro, o zagueiro Rodrigo Moledo retomará seu posto ao lado de Víctor Cuesta na zaga. O técnico Odair Hellmann mantém indefinição sobre o centroavante titular para o duelo: na disputa entre Jonatan Alvez e Leandro Damião.

Com um total de 248 minutos sem balançar as redes adversárias, o time gaúcho busca ampliar o repertório ofensivo para voltar a marcar, já que é o sexto melhor ataque do Brasileiro.

"Temos uma equipe organizada defensivamente, comprometida com aspecto tático. Mas nós fazemos gol também, temos o quinto melhor ataque (na verdade o sexto) e nosso time é equilibrado. Isso que está fazendo a diferença. Temos uma estratégia fora de casa que está dando certo. E acho que temos equilíbrio entre as fases do jogo. Temos consistências defensiva, mas estamos produzindo ofensivamente", disse o técnico Odair Hellmann.

Tanto o treinador quanto seus jogadores já comentaram mais de uma vez que a boa campanha ecoa nos outros times, que já veem o Colorado com outros olhos e se preparam melhor para as partidas.

"Certamente o Inter despertou atenção dos adversários. Eles sabem que estamos fortes. Realmente, está acontecendo. Mas nós também continuamos pontuando, continuamos a fazer bons jogos. Com tudo que estamos fazendo, já observamos os adversários", finalizou Odair.

Maurício Barbieri afirma que o time Rubro-Negro sofrerá um número significativo de mudanças

Em entrevista, o técnico Maurício Barbieri comentou como os desfalques interferem na escolha do time que enfrentará o Colorado, e afirma que haverão mudanças em relação a equipe que enfrentou o Ceará no último domingo (2). O Rubro-Negro não contará com quatro titulares, obrigando Barbieri a formar um novo meio de campo.

"Infelizmente, o calendário nos obriga a isso. O clube, quando tem jogadores de seleção, acaba sendo prejudicado. O calendário é esquizofrênico. Vou fazer as escolhas com base nos treinamentos.", disse o técnico.

"As mudanças vão ocorrer, até pelos desfalques (que temos). A maneira de jogar não vai ter uma mudança abrupta. Não podemos mudar o que temos feito de bom. (Precisamos) apoiar nos pontos positivos e melhorar o que temos feito de errado", completou Barbieri.

O meia Diego Ribas recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, e cumprirá suspensão automática. Já Cuéllar e Lucas Paquetá estão nos Estados Unidos à disposição das seleções da Colômbia e Brasil, respectivamente. O Flamengo também não contará com seu capitão, Réver. Devido a uma cláusula no contrato de empréstimo, o Rubro-Negro teria que desembolsar R$ 1 milhão para contar com o jogador na partida. Entretanto, o time terá retorno de Léo Duarte, suspenso contra o Ceará.

Depois do duelo, Internacional e o Flamengo voltam a campo no fim de semana. No sábado (8), o Flamengo enfrenta a Chapecoense, no Maracanã, às 21h. E o Colorado volta ao Beira-Rio para o Gre-Nal, no domingo (9), às 16h. Ambas partidas serão válidas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.