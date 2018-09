Ramires confessa viver "sonho de criança" após boa estreia no Bahia

Ramires foi surpresa na escalação do Bahia no jogo desta quarta-feira. O meia, de apenas 18 anos, entrou na equipe titular no lugar de Vinícius, poupado, e fez boa partida no triunfo contra o Sport, por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. Protagonizou um lance de muito perigo no primeiro tempo, quando chutou uma bola na trave, e foi aplaudido quando saiu para a entrada de Flávio. Na zona mista, o jovem meia não escondeu a satisfação pelo momento.

"Bom demais, cara. Um sonho de criança", disse.

"Me senti muito bem. Agradeci bastante ao Enderson, e gracas a Deus pela partida que fiz. [...] A gente vem para somar. Se me escolher, vou me adaptar o melhor possível", completou.

Nas categorias de base do Bahia desde 2011, Ramires chegou a conquistar troféus do estadual, da Copa Red Ball, Copa Metropolitana e Copa Dois de Julho. Este ano, atuou no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O técnico, Enderson Moreira, disse que esteve atento ao desempenho do atleta.

"Trabalhei muito tempo na base. Tenho observado esse menino há algum tempo. Com a ausência do Vinicius, podia fazer algumas adaptações. Mas o Ramires tem treinado... Não só ele. Inácio, Lepu, Filipe, são jogadores do sub-23 que a gente estava observando. São meninos que estão integrados com a gente. O grupo todo foi positivo com ele, dando força, incentivando, deixando tranquilo. O mais importante foi a tranquilidade que o grupo deu para que ele pudesse fazer a partida que está acostumado a fazer. O que ele fez foi é o que ele faz nos treinos", disse Enderson.