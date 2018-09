Vaiada no final, Ponte empata com lanterna Sampaio Corrêa e chega ao quinto jogo sem vitória

JOGO VÁLIDO PELA 26ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2018, JOGADO NO MOISÉS LUCARELLI

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA 26ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2018, JOGADO NO MOISÉS LUCARELLI

Neste sábado (08), a Ponte Preta recebeu no Moisés Lucarelli o lanterna Sampaio Corrêa, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde ambos precisavam da vitória, a Macaca para chegar mais perto do G-4 e o Sampaio para respirar um pouco e sonhar com a permanência na Série B, um empate em 0 a 0 foi ruim para ambos. Com um pênalti perdido, o técnico Marcelo Chamusca viu seu time ficar há cinco jogos sem vencer em seu primeiro jogo comandando a equipe em seu estádio.

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta entrou com uma formação mais ofensiva que dos últimos jogos, com Danilo Barcelos, que vinha sendo meia, na lateral esquerda e Júnior Santos aberto na esquerda, com Victor Rangel no meio. A Ponte também fez uma homenagem no jogo. Conceição, torcedora símbolo da macaca, faleceu no sábado (02). A torcedora sofreu um AVC há 25 dias e já não tinha mais consciência e suas funções motoras. Por causa disso, todos os jogadores da equipe usavam o nome da torcedora em suas camisas. Já o Sampaio Corrêa entrou mais defensivo, mas Jocinei se machucou e deu lugar ao atacante Bruninho.

No início, a Ponte esteve melhor e foi um jogo aberto e agradável de se assistir. Júnior Santos driblou Maracás, o deixando no chão e bateu em cima do goleiro Andrey. Numa segunda chance, Júnior Santos perdeu um gol incrível. Um forte cruzamento veio da direita para o atacante, que já estava dentro da pequena área e bateu pra fora.

Após essas duas chances o primeiro tempo ficou travado e muito faltoso. Terminando com oito faltas da Ponte e 17 do Sampaio Corrêa.

No final do primeiro tempo, o Sampaio melhorou na partida, tendo mais a bola e criando uma boa chance, onde Luiz Gustavo fez uma belíssima jogada pela direita, dando uma caneta em Danilo Barcelos e cruzando forte pra Uilliam. O atacante bateu com a perna direta, a bola ainda tocou a perna esquerda e saiu, sem perigo algum para Ivan.

A Ponte começou o segundo tempo pressionando seu adversário. Logo aos 4 minutos André Luís matou no peito um chutão da defesa, tirou dois marcadores e bateu para Andrey ficar com a bola no meio do gol. Aos 14, Danilo Barcelos recebeu uma bola pingando e bateu por cima do gol, com muito perigo para o goleiro. Apenas um minuto depois, André Luís cortou Alyson dentro da área, foi tocado e sofreu o pênalti. Danilo Barcelos encheu o pé e acertou o travessão, perdendo assim a chance de empatar a partida.

Aos 28 o Sampaio Corrêa mostrava também querer a vitória, com um belo chute de trivela de Bruninho, que quase entrou, passando longe do goleiro Ivan. Oito minutos depois, Ivan fez uma defesaça no reflexo, quando Marcos Aurélio acertou uma bomba de pé direito, já dentro da área.

Aos 42, Ivan foi obrigado a operar um milagre no gol da Ponte Preta. João Paulo arriscou um chute de muito longe. A bola ainda desviou no meio do caminho, saindo da direção do goleiro, que se recuperou de ser encoberto e espalmou a bola, que ainda resvalou no travessão, antes de sair. No final da partida, Felipe Saraiva ia escapando pela esquerda quando foi acertado com uma perna no peito por Odair, que foi expulso direto.

Com o empate a Ponte fica em 10º lugar, com 35 pontos e 9 vitórias. Já o Sampaio Corrêa continua em 20º lugar, com 22 pontos, 7 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado (15), quando enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, às 21h. Já o Sampaio Corrêa joga em casa, no Castelão, às 21h30 da sexta-feira (14), quando recebe o Fortaleza, líder da competição. Ambos os jogos são pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.