Sport apresenta volante Adenilson e atacante Matheus Peixoto, ex-Bragantino

O Sport apresentou oficialmente as suas duas últimas contratações para a temporada 2018. Matheus Peixoto e Adenilson foram apresentados pelo executivo de futebol, Klauss Câmara, no CT do clube. Os jogadores assinaram por empréstimo com o Leão até o final desta temporada. O Rubro-negro pernambucano tem preferência na compra ao final do contrato. Klauss elogiou as novas contratações do Sport.

“É com satisfação que apresentamos os dois últimos reforços da temporada: Adenilson e Matheus Peixoto. Dois atletas que estão vindo do Bragantino. Adenilson é um volante de marcação, com mais pegada no meio-campo. Matheus é aquele atacante de área, com o DNA do gol. Características de um camisa 9 mesmo. Os dois prospectados pela diretoria”, afirmou.

Matheus Peixoto é atacante, tem 22 anos, e foi artilheiro do Bragantino na temporada, marcando 11 gols. Na apresentação, revelou felicidade por vestir a camisa Rubro-negra e exaltou o elenco.

"Estou muito feliz. Quero agradecer a confiança do Eduardo e da comissão e dizer que vou procurar retribuir da melhor forma possível. Se eu puder estar entrando em campo quero poder ajudar o Sport para a gente subir na tabela e alcançar coisas maiores”, disse.

"A rapaziada aqui é nota mil. O pessoal nos recebeu muito bem, foram todos bem simpáticos mesmo. Agora é se acostumar mais com o calor e a questão de adaptação vem com um pouco mais de tempo, mas estou muito feliz aqui", completou o atacante.

Já o volante Adenilson, que também era titular importante no clube paulista, comentou sobre a expectativa de defender as cores do Sport.

"A expectativa é muito boa. Estou feliz de estar aqui, num clube com uma estrutura maravilhosa. Vim para dar o melhor de mim e ajudar o Sport. Quero somar o possível para que o time saia dessa situação", disse.

Adenilson falou também sobre a concorrência no meio-campo do Leão.

“Faz parte. Time grande tem muitos jogadores de qualidade. Estou aqui para aprender com todos e para somar também”, finalizou.