Doffo e Rafael Thyere voltam de suspensão e reforçam elenco da Chape para partida contra Ceará

A Chapecoense ganhou dois reforços de peso para a partida contra o Ceará, no próximo domingo (30), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rafael Thyere e o meia Doffo estão liberados para jogar, após cumprirem suspensão, e já treinaram no elenco titular do Verdão.

Antes do treinamento dessa quarta-feira (27), todos os jogadores se reuniram no vestiário para conversar com o, recém contratado, psicólogo da equipe, Hermes Balbino. Durante a atividade, o técnico Guto Ferreira parou várias vezes para orientar, corrigir posicionamento e falar sobre os erros cometidos.

O treinador também apresentou mudanças no time, utilizando Marcos Vinicius, Canteros, Junior Santos e Vinicius nas vagas de Eduardo, Marcio Araújo, Diego Torres e Victor Andrade, respectivamente. Bruno Silva, que sofreu uma pancada na coxa, no confronto contra o Flu, treinou normalmente, mas segue como dúvida para o jogo.

Atualmente o Furacão do Oeste ocupa a 17ª posição na tabela do Brasileirão, a primeira do Z4 da competição. A provável escalação da Chape para a partida é: : Jandrei, Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Elicarlos, Marcio Araújo e Diego Torres; Doffo, Victor Andrade e Leandro Pereira.