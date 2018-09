Sandro comemora vitória do Criciúma diante o Boa Esporte: "Suportamos bem a pressão"

Boa Esporte e Criciúma se enfrentaram neste sábado (29) pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Santa Catarina ditou o ritmo da partida, fazendo 2 a 0 logo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Boa conseguiu diminuir o placar no final do jogo, mas não foi suficiente para não sair derrotado dentro de casa.

Após o apito final, Sandro, autor do primeiro gol do tigre na partida, comemorou a vitória fora de casa.

"Mesmo saindo na frente, sofremos um gol, suportamos bem a pressão deles (Boa Esporte) e saímos com os três pontos. Essa era a tese do jogo de hoje" - disse o zagueiro.

Com a vitória de hoje, o Criciúma não perde há seis jogos - a equipe tem uma sequência de quatro vitórias e dois empates, conquistando 14 pontos de 18 - e cada vez se distanciando mais do primeiro time do Z-4, estando oito pontos a frente do CRB.

Em 11º na competição, o tigre está há sete pontos do Avaí, 4º colocado da competição. Sandro ainda falou sobre o acesso.

"A maneira que a competição se desenhar veremos como vai ficar, se vamos brigar pelo acesso ou pela permanência. Estamos fazendo a nossa parte, deixamos a euforia para o torcedor e a comissão, nós temos que ir devagar. Se caso encostarmos seria excelente, e concluiríamos com honra, isso é o que temos que fazer no campeonato" - afirmou Sandro.

O próximo compromisso do Criciúma na Série B será diante o Oeste, na terça-feira (2), em casa, às 20h30. Já o Boa jogará na próxima sexta-feira (5), às 20h30, contra o Avaí, fora de casa.