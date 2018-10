Sem emoção, Goiás e Londrina ficam no empate sem gols no Serra Dourada 

Em um confronto sem muitas emoções, Goiás e Londrina empataram, por 0 a 0, na noite dessa terça-feira (02), no Serra Dourada. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com 22 finalizações, mas só duas em direção ao gol.

A primeira chegada foi dos mandantes, logo aos três minutos. Após a zaga londrinense afastar uma bola lançada na área, Alex Silva acertou uma bicicleta e acertou a trave do Tubarão.

Dez minutos depois, Giovanni arriscou de longe e Vagner teve que fazer boa defesa. Aos 22, Rafinha recebeu pelo lado esquerdo e chutou rasteiro. O goleiro, bem posicionado se esticou e fez a defesa, sem dar rebote.

O Esmeraldino tinha mais o controle do jogo, tendo a maior posse e se movimentando com velocidade no setor ofensivo. Mesmo assim, o time apresentou problemas para acertar a meta adversária, acertando o alvo apenas duas vezes.

No segundo tempo, novamente Alex Silva quase deixou o dele. O lateral aproveitou o bom cruzamento e conseguiu desviar de cabeça, vendo a jogada passar muito perto do gol e indo a direita do gol.

Truncado e muito estudado, o jogo foi perdendo cada vez mais emoção, à medida que as equipes deixavam de atacar. O atacante Michael chegou a balançar as redes para o Verdão, mas a arbitragem já havia parado o lance, indicando uma irregularidade.

O resultado não altera a posição de nenhuma das duas equipes na tabela. O Alviverde continua na segunda colocação, com 50 pontos, três atrás do líder Fortaleza. Já o Tuba segue em oitavo lugar, agora com 41 pontos.

O Goiás volta a campo na sexta-feira (12), para enfrentar o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi, às 19h15. Um dia depois, o Londrina recebe o São Bento, no Estádio do Café, às 21h.