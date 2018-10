Fortaleza visita Oeste para quebrar tabu e manter vantagem na liderança

Oeste e Fortaleza se enfrentam na tarde deste sábado (13), às 16h30, na Arena Barueri, pela 31ª rodada da Série B. E as duas equipes vivem momentos distintos no campeonato. O time do interior paulista tem boa vantagem na briga contra o rebaixamento, enquanto os fortalezenses estão cada vez mais perto de garantir uma vaga na Série A de 2019.

Distante oito pontos do G-4 e do Z-4 da Segundona, o Oeste não vem de uma sequência firme. Nas últimas sete partidas, venceu apenas uma vez. Por outro lado, nesse mesmo recorte, perdeu só duas vezes, e já assinala quatro partidas sem derrota. Com seus 40 pontos e ainda oito rodadas para o fim do campeonato, a permanência do time de Barueri deve ser confirmada nas próximas rodadas. Uma vitória contra o líder, porém, pode antecipar este objetivo e, quem sabe, deixar o time de Roberto Cavalo dentro da briga para o acesso à Série A.

Já o Fortaleza, retomou a confiança que adquiriu no começo do campeonato e emplacou três vitórias seguidas na Série B. O Leão do Pici é líder da competição, mas viu o Goiás diminuir a vantagem para três pontos após a vitória por 5 a 3 contra o Juventude. Para garantir a classificação à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, três vitórias devem bastar de acordo com a pontuação média dos últimos anos.

Apesar do bom retrospecto, Oeste ressalta duelo com 'equipe mais forte do campeonato'

Os dois times se enfrentaram poucas vezes, mas o Oeste já pode chamar o Fortaleza de freguês. Nas três partidas que se encontraram, os paulistas venceram duas e empataram uma. Os dois primeiros embates foram na Série C de 2012, quando o time de Barueri levou a melhor e garantiu o acesso batendo o Tricolor cearense por 3 a 1, em pleno Estádio Presidente Vargas lotado, após empate por 1 a 1 no jogo de ida.

No primeiro turno da Série B deste ano, o Oeste aprontou mais uma vez para cima do Leão, vencendo por 2 a 1 na Arena Castelão. Mas o goleiro Tadeu, que esteve em campo naquela partida, pregou consciência de que a partida pode ser muito diferente e desafiadora.

“É outro jogo. Já se passaram 19 rodadas depois daquela partida. Conseguimos uma grande vitória aquele dia. Estamos vindo de uma sequência boa, bons resultados e precisamos seguir neste caminho. Marcar com pegada e ter qualidade com a bola como fizemos nos últimos jogos. Será uma partida dificílima, contra a equipe mais forte do campeonato”, disse o arqueiro.

Os onze titulares da equipe do interior paulista, comandada por Roberto Cavalo, não devem ser surpresas. A equipe do Oeste deve contar com Tadeu; Adriano Alves, Patrick, Joilson e Conrado; Betinho, Rodrigo Souza, Mazinho e Marciel; Pedrinho e Marcinho.

Fortaleza busca quebra do tabu

Embalado pela sequência de três vitórias nos últimos três jogos, o Fortaleza quer quebrar o tabu contra o Oeste. Foi o que disse o meia Dodô, que também ressaltou o momento do time, mostrando confiança em mais uma vitória na Série B.

"Esperamos quebrar esse tabu. Nossa equipe tem melhorado a ada jogo. Foco contra Oeste, fazer mais um bom jogo e buscar os três pontos. Esperamos uma partida difícil, mas temos totais condições de vencer", comentou.

Três titulares devem voltar a ser escalados no Fortaleza. Marcelo Boeck deve reassumir a vaga de Max, enquanto Felipe entra na vaga de Derley. Na lateral-direita, Tinga volta após cumprir suspensão, para retomar a vaga que estava sendo preenchida por Pablo. Assim, o time de Rogério Ceni deve vir a campo com Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe e Nenê Bonilha; Dodô, Marlon e Marcinho; Gustavo.