Argel amarga empate com Figueirense e faz balanço sobre campeonato: "Estamos vivos"

Em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não saiu do empate com o Figueirense neste sábado (13), no Orlando Scarpelli. Com o placar de 2 a 2 e um jogo tumultuado, o time da capital não conseguiu garantir uma vitória para subir na tabela. O técnico Argel Fucks analisou e elogiou partida, além de garantir aos torcedor uma melhora de nível da equipe.

"Se você analisar os dois tempos, foi um grande jogo de futebol. A equipe do Figueira é uma equipe técnica. Tivemos duas bola no travessão, poderíamos ter saído na frente. Em uma desatenção tomamos o gol no 1º tempo com 47 minutos. Desatenção. E ai você precisa mudar a proposta de jogo, o nosso time já ta com a característica de jogar com um homem de referencia. A gente mudou um pouco a nossa força de jogar, abrimos o Guilherme pro lado direito, Paredes pelo lado esquerdo e centralizamos o Bruno Moraes. E aí a gente fez o gol com 15 segundos. A gente continuou em cima. Adversário sentiu bastante o gol de empate. Foi um grande jogo. Pela justiça, acho que os dois tempos, pelo volume de jogo, que a gente criou, é sinal que o time ta bem fisicamente e psicologicamente" afirmou.

O atacante Guilherme Parede garantiu que o time conseguiu criar boas chances de gol e visa as próximas rodadas do campeonato.

"Criamos bastante. Pecamos em alguns detalhes e sofremos o empate. Mas cabeça erguida, temos jogos ainda e vamos buscar nosso objetivo" disse o jogador.

Abner também falou sobre o resultado. "Tivemos infelicidade de tomar o gol no final. Não conseguimos segurar o placar".

O Coritiba estava sem uma de suas peças fundamentais contra o Figueirense, o atacante Alecsandro. O comandante explicou a ausência do jogador e fez previsões sobre o próximo confronto, contra o CSA.

"O Alecsandro não veio por causa de um desconforto muscular, não é lesão, acredito que ele vai estar a disposição para o jogo de terça feira. Temos esse jogo contra o CSA, é um jogo de nove pontos. Estamos vivos no campeonato e ainda, é longo, difícil. Agora é recuperar todo mundo, sem tempo pra lamentar" explicou.

O jogo contra o CSA acontece na terça-feira (16) no Couto Pereira, às 19h15, pela 32ª rodada da Série B.