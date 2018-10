Debaixo de muita chuva, Coritiba e CSA empatam no Couto Pereira

Abrindo a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba e CSA empataram, em 1 a 1, no estádio Couto Pereira. O confronto contou com os gols de Didira, para o time alagoano, e Chiquinho, que garantiu o empate para os donos da casa.

Sem perder tempo, as duas equipes foram pra cima logo no início e os visitantes saíram na frente, aos oito. Matheus Lopes lançou para Walter, que ajeitou de peito para Didira acertar uma bomba e vencer o goleiro Wilson.

No minuto seguinte o Coxa reagiu e chegou ao empate. A primeira tentativa veio com Guilherme Parede, que chutou, dentro da área, mas Lucas Frigeri defendeu. No rebote, o camisa 77 rolou para Chiquinho, que pegou de primeira e balançou as redes.

Por pouco os mandantes não viraram a partida, aos 29. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Alan Costa subiu mais que toda a defesa adversária e cabeceou forte e no canto. Lucas Frigeri precisou se esticar todo para conseguir salvar o segundo gol do Verdão.

A segunda etapa começou mais estudadas, com ambos os times trocando muitos passes no meio campo. Apenas com 20 minutos surgiu o primeiro perigo. Após cobrança de falta do Verdão, bola sobrou para Rafael Lima, que finalizou no canto esquerdo e o goleiro precisou espalmar.

A reação do Azulão veio em duas chances, aos 28. Rubens recebeu, conseguiu fazer o giro e chutou forte, obrigando Wilson a mandar para escanteio. Na sequência foi a vez de Walter tentar. O atacante aproveitou o cruzamento de Daniel e pegou bem na bola, mas o arqueiro novamente fez a defesa.

O fim do jogo foi marcado por diversas faltas de ambos os lados, mas os mandantes tentavam estabelecer pressão. A melhor chance veio com Yan Sasse que arriscou de longe e acabou errando a meta e mandando pra fora.

O resultado faz o Coxa Branca ganhar, provisoriamente, uma posição na tabela, subindo para oitavo, com 45 pontos. O Alviceleste soma 51 e permanece na quarta posição no campeonato.

Na próxima terça-feira, o CSA volta a campo para receber o Brasil de Pelotas, no estádio Rei Pelé, às 19h15. Quatro dias depois, o Coritiba visita o Paysandu, no Leônidas Sodré de Castro, às 18h30.