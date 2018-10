"Toda vitória é importante", diz Aline Reis goleira do UDG Tenerife da Espanha

O UDG Tenerife, segue em 5° lugar no futebol espanhol, na Liga Iberdrola. O time da goleira da Seleção Brasileira, Aline Reis, venceu o Logroño por 1 a 0 no último domingo. A goleira falou sobre mais essa vitória na competição.

"Num campeonato logo de pontos corridos toda vitória é importante. Logroño é uma equipe que acaba de subir da segunda divisão. Mas contrário da lógica, tem sido um time duro de jogar contra, pois suas jogadoras estão muito motivadas. São fortes e impõe um jogo muito físico. Fomos pacientes em conseguir furar a defesa delas é marcar o gol da vitória.

Além do objetivo principal que é sempre a vitória, meu segundo objetivo nas partidas é evitar levar gol e manter o placar 0 contra nossa equipe", disse Aline Reis.

Aline Reis também avalia o time na competição.

"Estamos em quinto colocados. Tivemos duas derrotas até agora, uma contra o líder e a outra na nossa estreia no campeonato, na qual eu penso que deixamos escapar os três pontos. Mas aparte deste primeiro jogo, penso que temos apresentado um bom futebol. O objetivo é manter essa consistência para que possamos lutar pelo título", ressaltou.

Aline Reis finaliza falando sobre o período de amistosos com a Seleção Brasileira e sobre sua convocação. A goleira vem sendo constantemente convocada pelo técnico Vadão.

"Me dedico muito no meu clube. Nos treinamentos e nos jogos busco sempre dar o meu melhor. Além de ter como objetivo ser destaque do campeonato Espanhol, nunca perco de vista minhas metas com a Seleção Brasileira. Os amistosos que temos feito são ótimos testes para a copa do mundo que está cada vez mais perto. Temos encarado como adversários que estão acima de nós no ranking da FIFA. Tudo isso visando fazer uma boa preparação para a meta principal que é o mundial. Pessoalmente, toda convocação é um oportunidade de continuar mostrando o meu trabalho e o porquê mereço um lugar na equipe", finalizou Aline Reis.

SELEÇÃO BRASILEIRA

O amistoso contra a França, marcado para o dia 10 de novembro, será na casa das adversárias. O confronto será o último compromisso da Seleção Principal Feminina em 2018.

O amistoso contra a França está dentro do cronograma de preparação para a Copa do Mundo 2019, que será disputada entre os meses de junho e julho em solo francês.