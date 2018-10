CRB domina Goiás, vence e sai da zona de rebaixamento da Série B

Nesta sexta-feira (19), as equipes de CRB e Goiás se enfrentaram pela trigésima segunda rodada da Serie B. Jogando no Rei Pelé, o time regatiano venceu os esmeraldinos por 2 a 0, em um jogo difícil e muito complicado.

Com o resultado, o Galo saiu da zona de rebaixamento e encontra-se na décima sexta posição, com 35 pontos. Já o Verdão se mantém na segunda colocação, com 53 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Avaí, que ainda joga nesta rodada.

O time de Maceió volta a campo na próxima sábado (27), ás 21h30, no Estádio Walter Riberio, contra o São Bento. Já os goianos recebem o Avaí na sexta-feira (26), no Estádio Olímpico, ás 21h30.

O jogo

O primeiro tempo foi de total domínio dos donos da casa. O CRB não permitia que o Goiás saísse jogando, sempre pressionando a saída de bola e buscando o erro do adversário.

Com apenas um minuto de bola rolando, a primeira grande chance do time da casa. Mazinho virou o jogo para a direita, encontrando Iago, que deixou rapidamente para Williams, que bateu forte, de primeira e mandou ao lado da trave.

O CRB voltou a aparecer com perigo aos 22, novamente com Williams aparecendo bem na frente. O camisa 7 recebeu ótimo lançamento de Claudinei, ganhou na velocidade e tocou para Mazinho, que estava no círculo central. Porém, na hora de finalizar, o atacante bateu mal e o zagueiro David Duarte, atento, conseguiu dar um carrinho para afastar o perigo.

O momento era de total pressão do Galo, que era muito superior aos esmeraldinos durante a parida. A equipe concentrava seus avanços ao ataque principalmente pelo lado direito com Iago e Williams. A dupla encontrava facilidade de ganhar contra Ernandes. Aos 41, o CRB teve um escanteio a seu favor. Paulinho cobrou fechado e obrigou Marcos a espalmar pra fora.

A etapa final começou com o Goiás ensaiando uma reação após um primeiro tempo ruim em Alagoas. O atacante Michael era o nome mais acionado, principalmente nos contra-ataques, já que a velocidade era a arma para desafogar a pressão dos donos da casa. Aos 48, ele avançou em velocidade, limpou a marcação e tentou o toque para o atacante Lucão, mas João Carlos saiu bem do gol.

Aos 54, veio a grande oportunidade que o CRB precisava para abrir o placar. Iago avançou pelo lado esquerdo, cruzou e a defesa goiana afastou. Na sobra, Williams dominou, mas foi derrubado por Renato Cajá e o árbitro assinalou o pênalti. O zagueiro Éverton Sena foi para a cobrança e chutou por cima do gol.

Porém, o alívio goiano após a oportunidade perdida acabou em cerca de minutos. Com 63 minutos de bola rolando, Williams avançou pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro para o centro da área. Iago surgiu em frente ao gol e chutou de primeira, marcando um golaço no Rei Pelé. Na comemoração, os jogadores abraçaram Éverton Sena, que perdeu uma ótima chance para os donos da casa.

A partir daí a defesa alagoana se fechou mais ainda e Goiás se lançou para o ataque, mas ainda sofrendo para criar na frente. Aos 84, houve levantamento na área do CRB, Junior Viçosa cabeceou para o meio, o goleiro João Carlos saiu mal e a bola sobrou com Edcarlos, que com gol vazio, mandou pra fora. Mas o futebol não costuma perdoar esse tipo de chance perdida.

Quando a partida se encontrava em seus minutos finais, o segundo gol saiu. Toque para Luiz Otávio, que cortou a marcação e finalizou com categoria para marcar um golaço no Rei Pelé e decretar a vitória do CRB.