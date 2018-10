Werley mira vitória contra Flu para afastar Vasco do Z-4: "Dependemos apenas das nossas forças"

Focado no clássico contra o Fluminense, no próximo sábado (3), às 17h, no Maracanã, os jogadores do Vasco da Gama se reapresentaram na tarde da última segunda-feira (29), no Cento de Treinamento do Almirante, em Vargem Pequena. Valentim comandou a equipe durante os treinamentos, visando o melhor desempenho para se distanciar da zona do rebaixamento. O defensor Werley ressaltou a necessidade de uma vitória na próxima rodada.

“Muda muita coisa de uma rodada para outra. Estamos focados agora no Fluminense, nosso próximo jogo. Precisamos ganhar para distanciar o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento, que é muito incômoda”, declarou Werley.

A boa apresentação diante do Internacional, em São Januário, na última rodada, instaurou um ar de otimismo entre os atletas. Para o camisa 34 a última exibição da equipe, diante de um dos candidatos ao título, serve de inspiração para as rodadas seguintes. Em sua visão, o time se portou muito bem e está no caminho certo para o reencontro com a vitória.

“Essa partida é muito importante, então o trabalho e a dedicação de todos será ainda maior durante a semana. Essa partida do Inter nos trouxe uma confiança maior pela forma que jogamos contra um adversário que está brigando pelo título. Estamos no caminho certo, mas está faltando a vitória”, afirmou com otimismo o defensor.

Enquanto o Cruz-maltino terá a semana que antecede o clássico apenas para descanso e aprimoramento técnico/físico, a equipe das Laranjeiras encara um duelo diante do Nacional-URU, na próxima quarta-feira (31), às 19:30, em Montevidéu, em partida válida pela Conmebol Sul-Americana. Para o zagueiro Werley, não há vantagem a favor do Vasco devido à ausência de partida no meio da semana e as equipes chegam em pé de igualdade para o confronto.

“O Marcelo Oliveira chegou e acabou mudando a forma de jogar da equipe. Eles foram para o 4-2-3-1, mas voltaram faz pouco tempo a jogar novamente no 3-5-2. Trata-se de um clássico, do duelo contra um rival, um grande adversário. Vamos observar o jogo deles na quarta-feira, até porque consideramos esse um jogo-chave para o nosso futuro no Brasileiro. Quanto mais informações tivermos, mais condições teremos de fazer uma grande partida e sair de campo com os três pontos”, reiterou o camisa 34.

O Vasco possui 35 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, ocupando a 14ª posição, apenas um a mais que o primeiro time na zona do rebaixamento (Chapecoense), e encara o confronto com o rival carioca como decisivo na luta para se distanciar dos quatro últimos colocados. Para o zagueiro Werley, o confronto é crucial para o objetivo do Gigante da Colina, que ainda depende apenas de si para escapar do rebaixamento.

“Não temos feito contas. A necessidade nossa é de vencer. E todas as vezes que entramos em campo é para buscar os três pontos, mas nem sempre é possível. O importante agora é focar no Fluminense. Existem alguns confrontos diretos entre as equipes que estão brigando na parte inferior da tabela, mas temos que procurar fazer a nossa parte, até porque dependemos apenas das nossas forças”, finalizou o zagueiro.