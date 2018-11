Com boa distância do Bahia para o Z-4, Enderson evita falar sobre Libertadores

O Bahia venceu mais uma no Brasileirão, e agora respira mais aliviado. O triunfo Tricolor por 1 a 0 diante da Chapecoense, na Arena Fonte Nova, deixou a distância do Bahia para a zona de rebaixamento em seis pontos. Por outro lado, a zona da Libertadores da Série A está distante os mesmos seis pontos.

O resultado não veio fácil. O Tricolor baiano teve que suar para bater a Chape. O técnico, Enderson Moreira, comentou as dificuldades do Bahia na partida e pregou "pé no chão" para essa reta final de Série A.

"Não é nossa equipe que tem dificuldade. Qualquer equipe no Brasil que jogue contra uma equipe recuada tem dificuldade. Hoje tivemos boas oportunidades de sair na frente do placar logo no início. A gente não pode achar que nossos atletas são máquinas e vão trabalhar no melhor rendimento possível em todos os jogos. A gente sabia que era um jogo difícil. Importantíssimos os três pontos. Não nos garante absolutamente nada, vamos continuar com os pés no chão. A gente sabe o que nos espera pela frente", cravou.

Enderson ressaltou que a briga contra o rebaixamento para a Série B ainda não acabou, e que o objetivo agora é pontuar tanto quanto for possível para assegurar uma boa colocação no campeonato.

"Sinceramente, acho que a gente tem um primeiro compromisso que é sair lá de trás. Seis pontos é vantagem, mas não é vantagem determinante. A gente precisa continuar firme. Não gosto de pensar duelo que não posso controlar. Se tivesse uma distância que tivesse controle sobre meus confrontos... Atlético-MG está com 46. Não dá para ficar iludindo o torcedor. Vamos trabalhar para ter a melhor pontuação. Uma coisa de cada vez", afirmou.

Na próxima rodada, Bahia e Vitória se enfrentam no Barradão, às 16h do domingo. Enderson comentou sobre a preparação do Tricolor para o clássico Ba-Vi.

"Semana nossa é principalmente de recuperar nossos atletas. Nosso pensamento é recuperar completamente nossos atletas. Se seguro qualquer atleta, poderia passar imagem que estava poupando. A gente não poupa jogador nenhum. A gente tem tentando de todas as maneiras fazer algumas mexidas quando percebe que o atleta está decaindo muito. A gente respeita muito nosso rival e sabe muito bem a dificuldade de jogar lá. Vamos nos preparar da melhor forma. Que a gente possa passar uma imagem para todo mundo que o jogo tem que ser feito dento de campo. Queremos que possa ser uma partida limpa, bem jogada e que o melhor possa conquistar o triunfo", finalizou.