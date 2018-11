Ponte Preta vence Boa Esporte e ainda sonha com uma vaga na Série A

Jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado no Moisés Lucarelli.

Na última terça-feira (06), a Ponte Preta recebeu o desesperado Boa Esporte e o venceu, pelo placar de 1 a 0, com gol de Renan Fonseca. O jogo disputado no Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pode ter rebaixado o Boa Esporte para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Ponte fica em 6º lugar, com 53 pontos. Já o Boa fica em 20º, com apenas 29.

Apesar de estar jogando em casa, a Ponte Preta acabou apostando mais no contra ataque no começo do jogo. A primeira grande chance foi da Ponte, aos 4 minutos, quando André Luis bateu de longe e levou perigo para o goleiro Darley. Aos 17, o Boa chegou pela primeira vez. Alyson foi até a linha d efundo e conseguiu um bom cruzamento para Bruno Tubarão, que subiu bem e cabeceou consciente, levando muito perigo para Ivan, mas a bola foi para fora.

Aos 26, Matheus Vargas achou André Luis dentro da área e o atacante bateu tirando do goleiro, mas tirou demais e não abriu o placar. Aos 31, Machado foi muito audacioso e bateu de antes do meio de campo, mas mandou pra fora, irritando até o goleiro Ivan, da Ponte. Aos 33, Thallyson achou Caíque na entrada da área. O zagueiro girou bem em cima da marcação e bateu para o goleiro Ivan encaixar.

Aos 46, o Boa Esporte teve um gol anulado por impedimento. Machado cruzou na área e ninguém desviou, mas Caíque, em posição de impedimento, participou da jogada e isso fez o juiz anular o gol que abriria o placar. Aos 48, no último lance da primeira etapa, Danilo Barcelos bateu um escanteio direto para o gol, mas Darley salvou o Boa de sofrer o gol.

No segundo tempo, a Ponte melhorou e continuou no ataque. Aos 14 minutos, Danilo Barcelos bateu uma falta direto pro gol e o goleiro Darley defendeu no chão. Aos 21 minutos, Élber cabeceou muito bem uma bola, mas mandou ela pra fora, levando muito perigo para o goleiro Ivan.

Aos 29, veio o gol que estava rebaixando o Boa Esporte. Em uma falta pela esquerda, Danilo Barcelos cobrou bem e achou Renan Fonseca livre dentro da área, que cabeceou bem, pro chão e abriu o placar para a Ponte Preta. Após isso, a Ponte se manteve dominante e não deixou o Boa Esporte jogar, terminando o jogo sem nenhuma grande chance de sofrer o empate.

A Ponte Preta volta aos gramados na próxima sexta (09), às 20h30, visitando o Juventude, no Alfredo Jaconi. Já o Boa recebe o Brasil de Pelotas no Municipal de Varginha, também às 20h30, também na próxima sexta (09). Ambos os jogos são válidos pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.