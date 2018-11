Jair Ventura fala sobre seu futuro no Corinthians: ''Permanência ou não são coisas da diretoria''

Após derrota por 1 a 0 contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, o técnico do Corinthians Jair Ventura deu diversas declarações sobre um futuro para a temporada 2019. Sua vontade é ficar e que pressão não afeta em nada seu trabalho.

Sobre sua permanência no cargo em 2019, o treinador despistou e colocou que este tipo de assunto não depende dele e sim da diretoria,demonstrando total vontade de ficar na equipe apesar dos maus resultados. O assunto sobre a permanência veio mais forte hoje por conta de informações divulgadas sobre uma possível volta de Fábio Carille a equipe em 2019.

''Eu sigo fazendo meu trabalho, a troca ou não troca, permanência ou não são coisas da diretoria. O Duílio (Monteiro Alves, diretor de futebol) já deu uma entrevista no último jogo falando sobre isso. Está nas mãos da diretoria, já falei, expressei minha vontade de permanecer. Mas é lógico que depois de uma derrota a gente fala em permanência de treinador e ninguém quer escutar. Mas a gente sabe que está na mão da diretoria, sigo fazendo meu trabalho'', disse o treinador que tem contrato até o fim de 2019.

Sobre a pressão que sofre no cargo, Jair destacou que desde antes de nascer já estava no mundo do futebol por conta do seu pai. ''Sou profissional, apesar de jovem, desde antes de nascer estava no futebol, pelo meu pai''.

O desempenho no jogo de hoje segundo o comandante foi bom nos primeiros 45 minutos com bom desempenho tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas lamentou a queda de desempenho na segunda etapa.

''O primeiro tempo foi muito equilibrado, não só na parte defensiva, mas também na ofensiva, com nosso jogo apoiado, triangulações, inversão de corredor. Fizemos uma boa partida. E o Atlético-PR voltou muito aceso e, de repente, a gente nem tanto. É o 13º jogo que o Atlético não perde em casa, a dificuldades de jogar aqui todos nós já sabíamos. Falamos muito sobre isso. sobre ficar ligado os 90 minutos, sobre a bola parada. Vocês viram meu treino na véspera. É o que eu sempre faço, mas tem sido nosso grande vilão'', esbravejou o treinador.

Ainda sobre a partida, Jair falou sobre as mudanças ofensivas que fez. O time acabou terminando a partida sem nenhum volante, mas lamentou o resultado falando sobre as poucas chances dadas ao Atlético na partida. Ainda destacou também que o time não irá se abater e irá com foco total para o próximo jogo em Itaquera.

''Eles tiveram duas ou três chances, a gente foi para cima e terminamos o jogo sem nenhum volante. Tirei o Ralf e o Thiaguinho, coloquei o Araos, botei mais uma atacante e trouxe o Danilo para o meio. O Emerson ainda teve uma chance dentro da área e não conseguimos. Saímos tristes pela situação, por não ter conseguido fazer um bom segundo tempo e por ter mais uma derrota. Temos mais dois jogos e não dá tempo de lamentar. O campeonato está chegando ao fim, mas não vimos uma equipe apática. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, mas não conseguimos o mesmo no segundo. Espero que, diante da nossa torcida, a gente consiga fazer um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo e conseguir a vitória'', finalizou o técnico.