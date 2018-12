Goiás anuncia contratação do zagueiro Rafael Vaz, ex-Flamengo e Universidad de Chile

Depois de vários rumores sobre seu futuro, Rafael Vaz finalmente tem um novo clube. Nesta sexta-feira (22), o Goiás anunciou a contratação do zagueiro de 30 anos, que retorna ao Brasil após boa passagem pela Universidad de Chile.

O defensor deve assinar até o fim de 2019 com o time esmeraldino e chega sem custos, já que seu contrato com o Flamengo se encerra no dia 31 de dezembro, mesma data em que o vínculo de empréstimo a La U expira.

Revelado pelo Palmeiras, Vaz acumula passagens por várias equipes ao redor do Brasil como Bahia, Vila Nova e Ceará. Mas foi no Vasco, em 2015, onde ele mais se destacou, mesmo com o rebaixamento do time cruzmaltino. No ano seguinte se transferiu para o rival Flamengo, no entanto, a estadia do jogador na Gávea foi marcada por falhas e constante perseguição da torcida.

Em 2018, a diretoria rubro-negra decidiu emprestar o zagueiro e após várias sondagens, a Universidad de Chile acabou sendo o destino de Vaz. Nos azules disputou a Copa Libertadores e o a Liga Chilena, se sagrando vice-campeão e sendo eleito o melhor zagueiro nacional.

Rafael Vaz é o terceiro reforço anunciado pelo Goiás para a temporada do ano que vem. Além dele, o goleiro Sidão, ex-São Paulo, e o volante Geovane, ex-Vila Nova também reforçarão o esquadrão goiano.