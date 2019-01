Empate entre Ponte e Ceará faz o Andradina abrir vantagem no Grupo 1 da Copinha

O Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a ter definição. Na tarde deste domingo (6) mais dois jogos decretaram algumas situações. Como a eliminação do Ceilândia, e a vida da Ponte Preta, que ficou mais complicada dentro do torneio. No jogo mais aguardado da chave, a própria Ponte enfrentou e empatou com o Ceará, por 1 a 1. Donos da casa, o Andradina fez a festa do torcedor local e goleou o Ceilândia por 3 a 0, se colocando em vantagem também pelo aspecto do saldo de gols.

No duelo de alvinegros, o Ceará entrou em campo podendo se classificar em caso de vitória. Desesperada, a Ponte tinha que pontuar para se manter viva. Nervosos, os garotos da macaca falharam na defesa e viram Índio fazer 1 a 0 logo aos quatro minutos. Os cearenses dominaram amplamente o primeiro tempo, mas não conseguiram chegar ao segundo gol, dando margem para o técnico Felipe Moreira acalmar os jogadores da equipe de Campinas no intervalo.

Visivelmente mais tranquilos, a Ponte Preta equilibrou o jogo e empatou com gol do atacante Wallison. No final, ambos os times tiveram oportunidades claras de conseguirem a vitória, mas tanto os paulistas quanto os nordestinos pararam na trave e no goleiro do adversário, respectivamente.

Fechando a segunda rodada do chaveamento, o Andradina passou o trator diante de sua torcida contra os brasilienses do Ceilândia. O Foguete da Noroeste fez 3 a 0 com gols de Amaral, Cássio Piauí e Warley. Resultado que o colocou na liderança do grupo. O time tem o mesmo número de pontos do Ceará, mas conta com um saldo de gols maior. Perdendo pela segunda vez seguida, o Gato Preto está eliminado e entrará em campo apenas para cumprir tabela.

Três clubes jogarão a vida na última rodada. Por ter um saldo maior, o Andradina se classificará com um empate diante do Ceará. Já a Ponte Preta, só restará a opção de vencer o Ceilândia e torcer para a outra partida ter um vencedor. Os jogos acontecerão na próxima quarta-feira (9).