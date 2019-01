Avaí apresenta quatro reforços para a temporada

Quatro reforços foram apresentados nesta quinta-feira (10) no hotel 'Águas Mornas Palace' pelo vice-presidente e diretor de futebol do Avaí, onde o clube faz pré-temporada. O Leão da Ilha, que agora disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, buscou repor as últimas saídas e acrescentar qualidade no elenco, quem chegou ao clube foi Lucas Frigeri, goleiro, Gegê, meia atacante e os laterais Alex Silva e Julinho. Ainda será apresentado o meia-atacante João Paulo, que aguarda documentação para assinar o contrato.

Na apresentação, os atletas demonstraram emoção e respeito pelo clube de Santa Catarina. O diretor de futebol Joceli dos Santos entregou o manto do Leão aos jogadores, um deles já é de casa, Julinho, que está realizando a terceira passagem pelo clube. “Além de atleta virei um torcedor. Estamos com um grupo focado e ciente da responsabilidade”, disse o lateral.

Ao destacar as principais características, Alex Silva contou que é um lateral mais marcador do que atacante, ressaltou a vontade de mostrar todo o seu futebol e fazer com que ninguém se lembre de Guga, o lateral que saiu do Avai para o Atlético-MG. Já o meia-atacante Gegê veio da Turquia e enxerga o Leão como sua oportunidade de voltar a brilhar em alto rendimento, o atleta também garante a vontade de ser campeão estadual novamente. O lateral Julinho vai para sua terceira passagem no clube, e foi peça fundamental na campanha do time semifinalista da Copa do Brasil em 2011.

Abaixo, segue a ficha dos novos contratados do Avaí apresentados nesta quinta-feira (10)

Lucas Henrique Frigeri

Lucas Frigeri – goleiro, 29 anos (nascimento 15/06/1989),1,94, natural de Catanduva (SP). Seu

ultimo clube foi o CSA, onde disputou 18 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B e conquistou o vice-campeonato. Vem emprestado pelo São Caetano. Já atuou no Atlético-GO, Rio Claro, Luverdense, Catanduvense e Inter de Limeira.

Júlio César Godinho Catole

Julinho – meia e atacante, 33 anos, (nascimento – 05/08/1986), 1,84m, natural São Paulo (SP). Começou a carreira na base do Corinthians e depois veio para Santa Catarina, onde atuou no Atlético de Ibirama, Metropolitano, Avaí, Vasco, Sport, Estudiantes, Guarani, Santa Cruz, Operário, Consadole Sapporo (Japão) e Avaí novamente.

Alex da Silva

Alex Silva – 24 anos, lateral direito, (nascimento – 15/05/1994), natural de Nanuque (MG), 1,83m.

Alex Silva começou no Goiás, mas foi revelado para o futebol profissional nas categorias de base do Atlético Mineiro. Em 2013, ainda nos juniores, foi chamado pelo técnico Cuca para compor o elenco do Galo no Campeonato Brasileiro.

Estava no Goiás, onde disputou 34 partidas pelo Brasileiro da Série B, fazendo 4 gols. Também jogou três partidas pela Copa do Brasil e outros 12 jogos pelo Campeonato Goiano. Passou ainda pelo Sport, Ferroviária e América Mineiro.

Geirton Marques Aires

Gegê – meia/atacante, 24 anos (nascimento 28/01/1994), natural de Mombaça (CE), 1,75m. Estreou no time do Botafogo em 2013. Depois atuou no ABC, onde foi campeão com o técnico Geninho. Estava na Turquia onde defendeu o Adana Demirspor.