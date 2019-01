Empresário confirma contato do Sport por Alan Mineiro, mas trata assunto com cautela 

Disposto a reforçar o setor de criação do elenco, o Sport está atento no mercado em busca de um camisa 10. Depois de cogitar e até se aproximar de nomes como Giovani, Allione, Vinícius e recusar abrir negociação com outros como Renato Cajá, Rodrigo Anchieta e Felipe Gedoz, a diretoria rubro-negra se dispões a saber da situação de Alan Mineiro, meia que jogou a última temporada e possui contrato até novembro com o Vila Nova.

A consulta foi confirmada a VAVEL Brasil por Nilson Moura, empresário do jogador. Segundo explicou, existiu um primeiro contato onde foram abordados os valores possíveis para transferência do meia-atacante de 31 anos para a Ilha do Retiro.

"Houve um primeiro contato sim. Falamos sobre valores e estamos aguardando um retorno do Sport, mas até agora ainda não tivemos", revelou.

O agente também confessou prever uma resistência do Vila Nova, clube onde Alan Mineiro conseguiu grande identificação. Sobre isso, ele disse ter uma viagem marcada no início da próxima semana para tratar a possibilidade de negociação.

"É a parte mais difícil. O Alan Mineiro é identificado lá e tem contrato. Mas vamos nos reunir na segunda ou terça-feira e tentar ver o que se consegue perante a isso".

Tendo marcado 11 gols na Serie B do ano passado, Alan Mineiro possui grande experiência no futebol brasileiro com passagens por clubes como Paulista, Ferroviária, Boa Esporte, Bragantino, Corinthians e América Mineiro. No Nordeste, ele já atuou nos cearenses Icasa e Fortaleza. No exterior, passou pelo Guaraní do Paraguai e pelo Albirex Nigata, do Japão.