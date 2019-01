Vasco anuncia venda de Evander ao futebol dinamarquês

Vivendo uma má fase na última temporada, a diretoria do Vasco decidiu emprestar Evander ao FC Midtjylland até junho de 2019, para que o atacante pudesse reencontrar o futebol que o credenciou como destaque das categorias de base do Gigante da Colina. Além disso, ele chegou no Velho Continente com moral, disputando o prêmio Golden Boy, que condecora o melhor jogador jovem do mundo.

O meia é considerado uma das grandes promessas do clube desde seus tempos no time sub-17 do Vasco, quando figurava em listas da seleção brasileira da categoria. Contudo, as expectativas não foram cumpridas. Depois de um início de 2018 avassalador, com ótimas exibições na pré-Libertadores, o jovem substituto de Nenê viveu um declínio com a camisa 10 do Vasco, chegando a ouvir críticas pesadas da torcida e conviver com o banco de reservas, até transferir-se ao clube dinamarquês.

O atleta de 20 anos marcou 3 gols em 12 partidas e encantou os nórdicos, que desembolsaram 15 milhões de coroas dinamarquesas para contar com o jogador em definitivo. O Vasco ainda manteve 14% dos direitos federativos do jogador, para lucrar em transferências futuras. Em 52 partidas pelo Cruzmaltino, desde 2016, ele marcou apenas 5 gols.