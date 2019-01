Recuperado de lesão, meia Matheusinho ressalta valor da pré-temporada no América-MG

Matheusinho, joia da base do Coelho, celebra bastante a chance que vem tendo nesse período de pré-temporada para treinar com seus companheiros. Isso porque o meia teve uma grave lesão de ligamentos no joelho direito no final de 2017, o que o tirou da última estreia com o América-MG.

Neste ano, o meio-campista tem a oportunidade de brigar por um espaço no time principal e garantir sua melhor forma junto a todo o elenco americano, diferentemente do que ocorreu no ano passado.

A equipe Alviverde irá disputar três competições: Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro da Série B. Dessa forma, o jogador descartou a importância de realizar uma pré-temporada.

"Primeiro, só de estar iniciando uma pré-temporada, algo que não tive ano passado, é muito importante para mim. Isso ajuda bastante", reforçou.

Sobre sua ótima relação com Givanildo de Oliveira e a continuidade do trabalho neste ano, o meia comentou que só teve a oportunidade de trabalhar no Estadual e acredita que ambos estão mudados.

"Já conheço o Givanildo, inclusive foi ele que me promoveu para o profissional. Acredito que ele tenha mudado e eu também. Ficamos muito pouco tempo juntos. No ano que subi para o profissional, fiquei com ele somente no Mineiro, porque, depois, ele saiu. Mas, como falei, acredito que os dois estão diferentes", revelou.



Pelo Campeonato Mineiro, o América-MG enfrenta a Caldense, no próximo domingo, às 11h (de Brasília). Matheusinho acredita que o grupo tem tudo para fazer uma boa campanha, na qual, poder chegar na final.



"Minha expectativa é muito boa, assim como as dos meus companheiros. Esperamos desempenhar um bom futebol e fazer um ótimo jogo para seguirmos firmes no campeonato e sonharmos com o título", concluiu.